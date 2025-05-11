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川普：美中會談取得重大進展 協商「友好全面重啟」

蔡英文會面立陶宛議員 感謝支持並盼持續深化關係

中央社／ 維爾紐斯11日專電

前總統蔡英文出訪立陶宛，10日晚間出席晚宴與立陶宛友台議員交流。她致詞時感謝立陶宛對台灣的堅定支持，並強調兩國共享自由民主價值，期盼雙方持續深化夥伴關係，並共同促進全球和平。

立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）在晚宴致詞中表示，立陶宛多次遭外來政權統治，直到再次重獲獨立，如今成為歐盟與北約的一員。因此，立陶宛人民深知歷史與國際事務的重要性，也了解台灣、香港與烏克蘭等地的命運，同樣牽動著其他國家的歷史與未來。

他強調，俄羅斯的威脅並未遠離，今日的立陶宛有新的使命，那就是支持烏克蘭，並提升自身實力以威懾俄羅斯的侵略行動。

巴洛諾瓦提到，這樣的支持不只為了立陶宛，也為了烏克蘭的各個城市。他表示，希望能將烏克蘭納入民主國家的大家庭。

他並指出，台灣也面對類似挑戰，例如中國持續對台文攻武嚇，不僅質疑台灣存在的正當性，還派軍機在台灣周邊繞行，甚至在菲律賓海域插旗占島。他認為，這種行為無法接受。

巴洛諾瓦說，每個國家都有權選擇自己的道路、建立自己的歷史與信仰，立陶宛將持續捍衛這樣的權利。

他也特別致贈象徵立陶宛文化的琥珀給蔡英文，並指琥珀是海底松樹樹脂經歷數千年所形成的珍寶，有時還會保有遠古昆蟲遺留痕跡。他雖未能為琥珀找到最貼切的隱喻，但希望這份禮物能成為蔡英文此行的美好回憶。

蔡英文隨後致詞表示，自己過去在台灣曾接待多位來自立陶宛的友人，這次能親自來訪，感到非常高興。她說，立陶宛是一個擁有豐富歷史與文化的國家，人民堅韌勇敢，這讓她對這趟訪問充滿敬意。

她指出，儘管台灣與立陶宛相隔萬里，卻都面對地緣政治的挑戰，兩國皆有強勢鄰國威脅安全，但雙方都選擇堅守民主、自由與人權的價值。

蔡英文說，雖然台灣與立陶宛地理位置遙遠，卻因相似處境與信念而成為朋友，「我相信，當我們彼此愈加認識，就會成為更好的朋友，也會成為守護民主的夥伴」。

她並感謝巴洛諾瓦與所有議員的支持，也感謝立陶宛政府與人民對台灣的堅定聲援，及在民主價值上的共同努力。

她說，台灣與立陶宛有共同的自由、人權與法治信念，也有類似歷史經驗，在面對威權鄰國的挑戰時不曾退讓。近年來，雙方透過貿易、科技、教育等合作建立深厚友誼，其中最有意義的就是民主的團結。

蔡英文指出，立陶宛已向世界證明，即使是小國家，在原則與道義的引導下也能發揮影響力，「在地緣政治挑戰與威權勢力當下，台灣會與立陶宛站在一起，堅守民主理想」。

她強調，相信台灣與立陶宛會持續合作，讓民主蓬勃發展，並為世界帶來更和平與公義的未來。她也期待雙方關係持續深化，台灣能夠得到更多支持，兩國合作更加密切。

除了巴洛諾瓦，國會外交事務委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）、前友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）、前國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）等多位友台議員也到場與蔡英文共享晚餐交流。

烏克蘭 立陶宛 蔡英文

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