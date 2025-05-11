「漢人」不見了…政院網站悄悄修改 台灣96%族群變「其餘人口」

有網友昨天發現，行政院官網國情介紹在二○二三年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口百分之九十六點四」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口百分之二點六為原住民族群，另外來人口占百分之一點二，其餘人口占百分之九十六點二」。國民黨立委陳菁徽說，賴清德政府搞認知作戰第一名，用訊息差欺騙民眾。

陳菁徽指出，行政院這種作法，從統計介紹的觀點來看也是奇葩。一般都是概略介紹大部分之後，其餘細項歸類成其他，第一次看到介紹完百分之三點八的組成之後，其他統統是「其餘」。

陳菁徽說，國內外想瞭解台灣的朋友可能會滿頭問號。看完原住民朋友的族群比率後，剩下都是「其餘」，還是不了解台灣的族群組成。

國民黨立委翁曉玲說，國情介紹看起來是以原住民的角度出發，這樣詮釋中華民國國情非常狹隘也不完整。整個中華民國包含不同族群，而台灣也本就涵蓋不同族群，但還是以漢人為最多人口。如此呈現國情基本上是想把台灣這邊的族群再做類似去中化、去漢族化的小動作。

有關行政院網站國情介紹族群分類一事，行政院發言人李慧芝表示，監察委員鴻義章一一一年建議內政部，行政院官網「國情簡介」將族群界定為「漢民族」、「台灣原住民族」和「新住民」等，如此漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利於消除種族歧視以及形塑族群平權。

李慧芝指出，內政部依據監察院意見，目前僅有原住民族群須依法登記，外人來口依初次設籍紀錄統計，其他族群人數無法分類統計，全數歸類為漢人與事實不盡相符，因此改以其餘人口稱之，以客觀事實描述人口結構，並無其他政治考量。是行政院配合監察委員為促進族群平權所為提議而進行的調整，籲外界勿做不必要的解讀。