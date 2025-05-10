悄改族群分類96%是「其餘人口」？政院：促進族群平權

有網友發現行政院官網的國情介紹，將設有戶籍的最大族群由漢人改為「其餘人口」，引發質疑。行政院發言人李慧芝晚間表示，監察委員鴻義章認為原有漢番兩大族群壁壘分明的描述不利於消除族群歧視，行政院為促進族群平權配合進行調整，並無其他政治考量，籲外界勿做不必要的解讀。

網友發現行政院官網的國情介紹，將台灣已設戶籍人口由2023年的「以漢人為最大族群，占總人口96.4%」改為「台灣目前已設戶籍人口2.6％為原住民族群，另外來人口占1.2％，其餘人口占96.2％」。將多數族群列為「其餘人口」的說法，引發網友及國民黨立委質疑。

李慧芝表示，監察委員鴻義章在111年12月指出，當時行政院官網「國情簡介」將台灣族群現況主要分成：「漢民族」、「台灣原住民族」、「新住民」等，其中「漢民族」包括：閩南族群、客家族群、戰後移民等。如此漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利於消除種族歧視以及形塑族群平權。鴻義章並在112年巡查內政部時，再次針對該網站文字提出調整意見。

李慧芝說，內政部戶政司依據監察院意見，目前僅有原住民族群須依法登記，外人來口依初次設籍紀錄統計，其他族群人數無法分類統計，全數歸類為漢人與事實不盡相符，因此改以「其餘人口」稱之，以客觀事實描述人口結構，並無其他政治考量。

行政院方面進一步解釋，目前2千3百萬多人之數字係指係指居住國內「設有戶籍」之中華民國國民，包含已初設戶籍之外籍人士。另按我國已設籍人口，除了原住民族依原住民身分法為族群身分登記外，其餘人口例如閩南族群、客家族群及滿蒙藏等其他少數民族並沒有族群的身分登記。