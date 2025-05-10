陳椒華退黨稱「不會再參加政黨」 時代力量回應了

時代力量前立委陳椒華今宣布，在母親節前寄出退出時代力量黨籍聲明書，她認為放棄時代力量黨員身分，會有更多空間去做對台灣有益的事務，且在沒有家人同意，不會再參加政黨。對此，時代力量則回應，尊重個人選擇。

陳椒華表示，明天是母親節了，今天在徵求家人同意下，寄出了退出時代力量黨籍聲明書到時代力量，經多次思考後決定在母親節前夕完成。

陳椒華說，曾身為時代力量黨公職及幹部，在卸任時代力量立委職務及黨務一年後，認為放棄時代力量黨員身分會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務，因此決定放棄時代力量黨員身份，在此特向支持她及時代力量的朋友表達感謝及報告。