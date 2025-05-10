快訊

前3名成績入學…18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死 校方錯愕

行政院悄改族群分類…96%成「其餘人口」 藍委：認知作戰

母親節前夕退出時代力量 陳椒華：沒家人同意不再參加政黨

陳椒華退黨稱「不會再參加政黨」 時代力量回應了

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陳椒華表示，在沒有家人同意，不會再參加政黨。圖／聯合報系資料照
陳椒華表示，在沒有家人同意，不會再參加政黨。圖／聯合報系資料照

時代力量前立委陳椒華今宣布，在母親節前寄出退出時代力量黨籍聲明書，她認為放棄時代力量黨員身分，會有更多空間去做對台灣有益的事務，且在沒有家人同意，不會再參加政黨。對此，時代力量則回應，尊重個人選擇。

陳椒華表示，明天是母親節了，今天在徵求家人同意下，寄出了退出時代力量黨籍聲明書到時代力量，經多次思考後決定在母親節前夕完成。

陳椒華說，曾身為時代力量黨公職及幹部，在卸任時代力量立委職務及黨務一年後，認為放棄時代力量黨員身分會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務，因此決定放棄時代力量黨員身份，在此特向支持她及時代力量的朋友表達感謝及報告。

陳椒華指出，卸任立委及教職後，家人仍繼續支持她參與NGO公益活動，而放棄時代力量黨籍，「沒有家人同意，我也不會再參加政黨，這是我對家人的承諾」。母親節前夕，秉持一向的堅持，希望能為母親台灣多盡一份力，即使老了、退休了，也仍懷抱這樣的初衷與理想。

時代力量前立委陳椒華今宣布，在母親節前寄出退出時代力量黨籍聲明書。圖／取自陳椒華臉書
時代力量前立委陳椒華今宣布，在母親節前寄出退出時代力量黨籍聲明書。圖／取自陳椒華臉書

家人 時代力量 母親節

延伸閱讀

母親節前夕！「第一夫人的逆襲」出走影城特映大成功

母親節前夕...台北漁產公司推食魚活動 李四川曝愛吃這物

無法陪過母親節 新北選委會人員加班審連署書、建電子版名冊

蔡壁如涉變造民眾黨徽 中評會決議5月起停權1個月

相關新聞

行政院悄改族群分類96%是「其餘人口」 藍委：認知作戰

今日有網友發現，行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4％」，但現...

質疑南鐵東移2.56倍合法 陳佩琪：北市給20「百分比」卻圖利？

台北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，柯的妻子陳佩琪質疑，為何南鐵東移南市府給建商2.56 「倍」的容積率是合法的，但...

陳椒華退黨稱「不會再參加政黨」 時代力量回應了

時代力量前立委陳椒華今宣布，在母親節前寄出退出時代力量黨籍聲明書，她認為放棄時代力量黨員身分，會有更多空間去做對台灣有益...

陳椒華退出時代力量 聲明沒家人同意不再參加政黨

時代力量前黨主席陳椒華今天表示，在徵求家人同意下，她經過多次思考後，決定在母親節前夕寄出退出時力黨籍的聲明書。她強調，沒...

朱立倫納粹說挨批 夏立言訪歐：盡力說明主席原意

國民黨副主席夏立言明晚將代表黨主席朱立倫出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summi...

聲援剴剴上凱道 王鴻薇：本會期推動修法兒虐致死處死刑

由全台多位關心兒少權益的家長與公民自發串聯組成的「剴剴網路媽媽群」，今天下午在凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐，陪你長大」護兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。