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國定假日修法沒納綠意見？ 立院人士還原綠委狂撤案：騙外行人

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行政院悄改族群分類96%是「其餘人口」 藍委：認知作戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

今日有網友發現，行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4％」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6％為原住民族群，另外來人口占1.2％，其餘人口占96.2％」。國民黨立委陳菁徽說，賴清德政府搞認知作戰第一名，用訊息差欺騙民眾。

PTT網友質疑，「發現去年跟今年怎麼差那麼多，把台灣種族構成最多的漢人改成其餘人口，有沒有行政院偷偷改的八卦啊？」

陳菁徽說，賴清德政府搞認知作戰第一名，用訊息差欺騙民眾。剛表決的國定假日法案，執政黨說自己的提案假日完全沒被討論，結果被發現四名民進黨立委的提案早就全部自己撤案，集體翻車。結果今天又有小動作。

陳菁徽指出，行政院這種做法，從統計介紹的觀點來看也是奇葩。一般都是概略介紹大部分之後，其餘細項歸類成「其他」，第一次看到介紹完3.8%的組成之後，其他的通通是「其餘」。

陳菁徽說，國內外想瞭解台灣的朋友可能會滿頭問號。看完原住民朋友的族群比例後，剩下都是「其餘」，還是不了解台灣的族群組成。以後要跟外國朋友介紹自己是占 96% 的「其餘」：「真是抱歉，我們都是其餘人口。」

陳菁徽批評，面對國際動盪，賴政府現在最強的卻是大罷免、大造謠、大出征，現在還有大改名。不敢法理台獨，只敢網頁台獨，搞小動作，去「中」去到走火入魔，現在甚至要「去漢化」。希望行政院可以給一個說明為什麼要改成這樣，然後希望理由不要好猜到是「因為預算凍結所以無法分類」。

陳菁徽最後呼籲，多元的意思是包容，不是故意抹殺自己不順眼的觀點與認同。看不順眼的就要刪掉、族群分化、搞鬥爭，通常這是共產黨在做的事情，但現在都是民進黨在做。希望賴政府不要意識形態走火入魔，否則「綠共」的稱號也只是剛好而已。

有網友發現，行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4％」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6％為原住民族群，另外來人口占1.2％，其餘人口占96.2％」。圖／立委陳菁徽辦公室
有網友發現，行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4％」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6％為原住民族群，另外來人口占1.2％，其餘人口占96.2％」。圖／立委陳菁徽辦公室

朋友 行政院 陳菁徽

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