立院人士還原綠委狂撤案國定假日修法：黨團施壓

立法院昨日在國民黨、民眾黨的合作下，三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，全國未來可多「4+1」天假。有立院人士還原本次修法過程，在審查法案過程，有4位民進黨立委提案，但被民進黨立院黨團要求撤案，民進黨不願提出修正動議，法案也都自己撤光了，院會也只剩下國民黨和民眾黨的版本，說民進黨的意見沒有被納入，其實是在騙外行人。

這次修法紀念日及節日實施條例，民進黨立委屢屢批評。有立院人士還原修法過程，針對「放假如何決定」，該人士說，核心原則是要凝聚共識。首先排除具有高度政治性的節日，因此偉人誕辰紀念日都沒有在法案裡面；其次是各委員版本整合；最後是民眾支持度高。篩選後，行憲紀念日、教師節、小年夜是優先選，接著「台灣光復節」以民調結果殺出重圍。國民黨立委陳玉珍本來很堅持「八二三抗戰紀念日」，但經過黨內協調，陳玉珍願意改為「古寧頭大捷紀念日」，並與「台灣光復節」合併紀念。「勞動節」則是因為民調和民團的爭取而放入。

立院人士說，修法推動計畫開始約1年。但這個議題從10年前就開始討論了，多年來勞團都列為優先爭取項目，10年來的立法院朝野各黨都有針對這個議題提出法案，但從來沒有人認真推動過。而這法案最難的部分在於國民黨內整合，因為國民黨的黨內整合在這一屆根本是幾乎不可能的事情，民進黨、民眾黨也預估國民黨會因為無法完成黨內整合而讓這個法案腰斬斷尾，許多人判斷國民黨會失敗，也是基於國民黨黨內整合的嚴峻難度。

立院人士說明修法通過的關鍵，民進黨團在法案前期的態度是「好整以暇」，民進黨因為判斷國民黨會因為無法整合而一團混亂，民進黨可藉此分化國民黨各個意見，所以民進黨並沒有做好議題應對的準備。國民黨看準民進黨的大意，在第一次審查開始前就完成黨內所有的版本整合，導致民進黨立委必須在意見尚未完成整合的情況下與國民黨做論述戰，這對綠委是苦澀而艱難的過程，民進黨立委臨時想出的論述都不堪檢驗。最終導致大量推進委員會審查進度，縮小戰場，快速取勝。

立院人士說，在選罷法審查時發生一件事，民進黨立委吳秉叡的提案被作為「朝野共識的證明」，民進黨團在之後多次撤回許多法案，避免國眾兩黨操作「朝野共識」打擊民進黨。因此原本國定假日法制化有4位民進黨立委提案，但在審查時被民進黨團要求自己撤案，並且要求內政委員會召委牛煦庭不要處理他的案子。民進黨黨團撤案的決定，也是這個法案論述失敗的關鍵因素。

立院人士表示，審查時，民進黨立委蘇巧慧、張宏陸其實對紀念日及節日的訂定討論很正向，這必須肯定他們，但只要涉及「要放幾天」、「要放哪一天」，綠委都拒絕表態，黨團給的壓力很大。民進黨立委黃捷、李柏毅只針對「紀念日要新增哪些」有意見，但即使意見一大堆，也沒有提出修正動議，因此黃捷、李柏毅的提議只是「審查意見」，審查意見要成為條文必須是審查會要有共識，但民進黨堅持保留，不願達成共識，審查意見也無法成為表決的標的。「但由於民進黨不願提出修正動議，法案也都自己撤光了，院會也只剩下國民黨和民眾黨的版本，說民進黨的意見沒有被納入，其實是在騙外行人。」

立院人士分析本次修法的綠委策略。他說，民進黨立委首先想要攻擊「國民黨版本很多，很難審查」，這一點國民黨方面早就做好十分清楚的表格，並且在逐條審查開始前完成版本整合，這個論點很快就無力化；民進黨立委其次希望行政機關能夠幫他們製造對增訂國定假日的質疑，但勞動部推給內政部，內政部推給經濟部，經濟部沒說什麼，內政部長劉世芳只好上台硬講，惹得自己一身罵，這條路線也不甚有力；後來民進黨想要透過各種問題拖延議事前進，例如「應該是叫『法律』、『條例』還是『通則』」，或是「民俗的定義是什麼」，或是「降半旗要不要先升國旗」，但這些都被國民黨回應破解。最後民進黨只能漫長沉默後，表達堅持保留的意見。

立院人士總結，這次是民進黨錯估了情勢，從一開始行政院內部就評估這個法案不會通過，民進黨也是輕敵沒有做好任何準備，所以當我們迅速完成整合，他們才會措手不及，後來又因為「撤案」這個錯誤的決定，導致應答應戰都混亂不堪。民進黨能夠繼續硬掰下去，但是也只是流於凝聚自己死忠支持者的政治謊言。