質疑南鐵東移2.56倍合法 陳佩琪：北市給20「百分比」卻圖利？

台北市前市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，柯的妻子陳佩琪質疑，為何南鐵東移南市府給建商2.56 「倍」的容積率是合法的，但北市給20「百分比」卻是非法的？市長還要被判數十年徒刑，被關押在牢裡八個月還不放人，「地方自治法是檢察官說的算？」

陳佩琪表示，有人說南鐵東移多蓋出來的房子是賣給市民住、是圖利市民，所以合法，可笑的牽託之詞，多給的容積率、多蓋出來的房子利潤，不是都是建商拿走了？且說圖利市民也只是那幾戶人家得利，但台北市京華城建案荒廢已久，黑漆漆的擺在那，商圈沒落、市容不佳，若能蓋好，市府增加稅收，商圈繁榮，這是市民得利，為什麼台南的容積率可以用「倍數」增加的給？北市只是「百分比」就是圖利罪？地方自治法是檢察官說的算？還是誰說的算？

陳佩琪回憶，記得柯文哲在台大曾帶過的學生不當醫生，改賣醫療器材，柯卸下市長職位後，有天學生跑去找柯，可能生意上遭逢困難，先生在2023年10月10日選舉忙得焦頭爛額時，還親筆寫了一篇幫忙推荐的信函，結果年初先生又被抗告羈押後，「這個人就出來到處貼文章上節目汙衊他，想到這裡不禁淚流滿面。」

陳佩琪還說，下周要去烘焙教室學做餅乾送去給柯文哲吃， 雖然柯現在被「這個人」關押在牢房裡， 「但我要你知道，你的太太沒有比這個人差，總統夫人會做、我也會做，但完全無糖的不好吃，我做減糖的就好，只是覺得很奇怪，印象中總統不是一個完全不掩飾的全糖主義者嗎？」