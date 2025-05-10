朱立倫納粹說挨批 夏立言訪歐：盡力說明主席原意
國民黨副主席夏立言明晚將代表黨主席朱立倫出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）與「國際民主聯盟論壇」（IDU Forum）兩大國際民主峰會，並計畫訪問英國。對於朱立倫納粹說引發歐洲駐台單位譴責，夏立言表示，將盡力說明朱立倫原意。
朱立倫近日以希特勒類比賴清德總統，被德國在台協會、以色列駐台辦事處等駐台單位譴責，國民黨今天又宣布，夏立言將於明晚訪歐，時間點引發關注。國民黨強調，本次出訪為規劃許久的既定行程。
夏立言表示，若出訪歐洲期間，有國際友人詢問朱立倫日前對於國家面臨民主獨裁可能的憂心，將盡力說明朱立倫原意。國民黨本次參加兩大國際民主峰會，是為了中華民國的民主做出貢獻，且展現國民黨對民主的珍惜，傳達在野黨聲音。
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