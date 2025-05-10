聲援剴剴上凱道 王鴻薇：本會期推動修法兒虐致死處死刑

由全台多位關心兒少權益的家長與公民自發串聯組成的「剴剴網路媽媽群」，今天下午在凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐，陪你長大」護兒集會行動。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，他們會在這個會期正式推動修法，將兒童凌虐至死處死刑或無期徒刑。

王鴻薇表示，在母親節前夕，有許多媽媽站上凱道，為的是幫不幸遭虐待致死的剴剴發聲，也為了不再有下一個剴剴，提出多項的訴求。

王鴻薇指出，去年修法時，國民黨共有15個修法提案，其中有10案將死刑納入刑法第286條修法，凌虐兒童致死要處死刑或無期徒刑。本會期她擔任國民黨團書記長，也正式提出黨團版，將兒童凌虐至死處死刑或無期徒刑，他們會在這個會期正式推動修法。

王鴻薇說，未來他們會繼續回應家長們的心聲，不要再有下一個剴剴，讓孩子們都能夠平安長大，家長能夠安心陪伴。