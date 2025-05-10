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希特勒爭議之際 夏立言代表朱立倫出席哥本哈根高峰會

中央社／ 台北10日電

國民黨副主席夏立言將代表國民黨出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」，並訪問倫敦及布魯塞爾等地。夏立言今天表示，將向世界傳達國民黨捍衛自由民主的決心，作為一個負責任的政黨，將持續為兩岸關係、區域和平穩定作出貢獻。

第8屆「哥本哈根民主高峰會」（CopenhagenDemocracy Summit）將在5月13日至5月14日於丹麥哥本哈根舉行。由於國民黨主席朱立倫批評總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事，引發包括德國、以色列等國駐台單位批評，夏立言是否藉此行說明爭議，備受關注。

黨務人士表示，此次訪歐行程是在年初就已規劃，原本哥本哈根民主高峰會是邀請朱立倫參加，但考量到大罷免局勢，朱立倫決定留在國內坐鎮，改派夏立言參加，並規劃訪問周邊國家，深化台歐關係，絕非如傳言是因特定目標而出訪。

國民黨今天發布新聞稿表示，夏立言將於11日晚間啟程，代表朱立倫及國民黨出席「哥本哈根民主高峰會」與「國際民主聯盟論壇」（IDU Forum）兩大國際民主峰會，並計劃訪問英國，拜會當地政界、僑界、學界人士，及於劍橋大學國王學院（King'sCollege, Cambridge）與該校師生座談。

夏立言表示，這次銜朱立倫之命遠赴歐洲出席兩大國際民主峰會，除了向世界傳達國民黨捍衛自由民主的決心，更要強調國民黨作為一個負責任的政黨，將持續為兩岸關係、印太秩序穩定及世界和平作出貢獻。

夏立言指出，這趟預計在哥本哈根、布魯塞爾及倫敦三大城市會見當地政界人士、僑界領袖與學界專家，期許分別從實務與學術的視角，傳達國民黨與中華民國的聲音予各國菁英，不僅深化台歐關係，更加強台灣與世界的連結。

夏立言表示，國際情勢多變，中華民國作為華人民主燈塔、自由堡壘，勢必積極參與國際社會運作，並作出積極貢獻；國民黨作為中華民國的最大在野黨，將把握機會，積極傳達在野多數人民觀點。

國民黨指出，代表團由夏立言領隊，成員包括主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、國際事務部助理主任陳怡馨及國際事務部助理主任黃子銓。

國民黨 夏立言 朱立倫

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