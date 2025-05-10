呼應呂秀蓮憂國家撕裂 賴士葆：賴總統特別要聽

大罷免延燒，前副總統呂秀蓮呼籲，朝野立委都該收斂，執政黨的責任就是要和在野黨取得和解，但現在一定要弄大罷免，國家撕裂，絕對是禍不是福。國民黨立委賴士葆說，罷免變成社會撕裂的嚴重因子，民進黨特別是賴清德總統，聽聽呂秀蓮的話。

針對呂秀蓮所說，賴士葆表示同意。他說，大罷免是有史以來，民主國家裡第一遭，執政黨因為國會席次沒有過半，想要大罷免，獲取過半，選舉翻桌。呂秀蓮講的完全正確，整個社會都被撕裂，到處可以看到像過去的紅衛兵，不同意大罷免就批鬥，現在已是「國是不國，民是不民」，人民彼此本來沒什麼仇恨卻變有仇恨。