赴歐出席民主峰會 夏立言：傳達國民黨捍衛民主決心

中國國民黨副主席夏立言將於明日晚間啟程，代表國民黨主席朱立倫及國民黨出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）與「國際民主聯盟論壇」（IDU Forum）兩大國際民主峰會，並計畫訪問英國，拜會當地政界、僑界、學界人士，及於劍橋大學國王學院（King's College, Cambridge）與該校師生座談。

夏立言表示，本次銜朱立倫之命遠赴歐洲出席兩大國際民主峰會，除了向世界傳達國民黨捍衛自由民主的決心，更要強調國民黨作為一個負責任的政黨，將持續為兩岸關係、印太秩序穩定及世界和平作出貢獻。

夏立言指出，本趟遠赴歐洲，早在兩個多月前即受邀，隨後進行幕僚工作與行程籌備。除了參加兩大國際民主峰會外，皆預計在哥本哈根、布魯塞爾及倫敦三大城市會見當地政界人士、僑界領袖與學界專家，期許分別從實務與學術的視角，傳達國民黨與中華民國的聲音予各國菁英，不僅深化台歐關係，更加強台灣與世界的連結。

夏立言強調，國際情勢多變，中華民國作為華人民主燈塔、自由堡壘，勢必積極參與國際社會運作，並作出積極貢獻；國民黨作為中華民國的最大在野黨，將把握本次機會，積極傳達在野多數人民觀點。

本次代表團由夏立言領隊，代表團成員包括主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、國際事務部助理主任陳怡馨及國際事務部助理主任黃子銓。