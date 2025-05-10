快訊

聲援剴剴站上凱道！賈永婕：就算給加害者死刑也是人道的

摸摸讓毛孩開心一整天！最暖郵差送信「伸手狂嚕」 狗狗燦笑回應：好想你～

天使降臨身邊！3星座今年遇重量級貴人...獅子互利互惠、他遇到知音

投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項 與藍保持開放心胸

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項與藍保持開放。記者游明煌／攝影
投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項與藍保持開放。記者游明煌／攝影

民眾黨主席黃國昌今天上午到汐止中正市場送康乃馨，向走訪攤商向民眾致意，被問到會不會投入2026年新北市長選戰或者和國民黨合作？黃國昌說，2026年必須要把自己做好準備，讓自己成為最好的選項，至於和其在野黨彼此之間的競合協調，都保持最開放的心胸。

針對新北市各區議員選舉的布局，黃國昌說，2026年對民眾黨來講，在新北市最重要的任務就是把優秀的人才在各個選區提好提滿，爭取選民的認同，也把台灣民眾黨的聲音能夠順利帶到新北市議會，幫所有新北市民發聲。

黃國昌表示，目前為止，民眾黨整個提名機制和作業都還沒有開始進行，但馬上會啟動2026年提名作業，汐止過去是他的選區，對於2026年布局，黨內人才濟濟，應該都會有很多人參與競爭，黨會在公平的機制下，把最優秀的人才提供給新北市民，成為議員後為市民爭取最好的服務。

被問到會不會投入2026年新北市長選戰，或者和國民黨合作？黃國昌表示，新北市本來就是他在民眾黨應該要負責的責任區，在2026年選舉之前如何擴大服務量能，一直是他努力的方向。

「展望2026年，必須要把自己做好準備，讓自己成為最好的選項。」黃國昌並說，至於和其在野黨彼此之間的競合協調的問題，都保持最開放的心胸。

投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項與藍保持開放。記者游明煌／攝影
投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項與藍保持開放。記者游明煌／攝影

台灣民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

批當年暴力砍勞工7天假 黃國昌：綠對勞工隨時可割可棄

最近一週立委網路聲量TOP 5揭曉！他聲量最高但負面聲量也高

稱接獲檢舉 黃國昌：軍中有中製資通設備

批綠協商無誠意 黃國昌：韓國瑜續縱容 讓耍流氓者得逞

相關新聞

聲援朱立倫納粹 洪秀柱嗆干涉內政：台灣非歐洲次殖民地

國民黨主席朱立倫以希特勒類比賴清德總統近期作為，被德國在台協會、以色列駐台辦事處等駐台單位譴責。國民黨前主席洪秀柱今天聲...

獨／ 蘇巧慧腹背受敵 傳向賴清德告御狀反遭訓...辦公室否認

本報今獨家報導「新北宣講派系讓蘇巧慧難堪？搶市長、立委交棒暗潮洶湧」

談教宗良十四世兩岸立場 陳建仁：他內斂寡言難判斷

教宗方濟各離世，他生前被認為帶有親中立場，一直希望造訪中國未果。新教宗良十四世為首位美國籍教宗，各界從有限資訊中，試圖分...

聲援剴剴站上凱道 賈永婕：就算給加害者死刑也是人道的

「剴剴網路媽媽群」今在台北凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動，台北101董事長賈永婕等人到場參與聲援，賈永婕...

呼應呂秀蓮憂國家撕裂 賴士葆：賴總統特別要聽

大罷免延燒，前副總統呂秀蓮呼籲，朝野立委都該收斂，執政黨的責任就是要和在野黨取得和解，但現在一定要弄大罷免，國家撕裂，絕...

赴歐出席民主峰會 夏立言：傳達國民黨捍衛民主決心

中國國民黨副主席夏立言將於明日晚間啟程，代表國民黨主席朱立倫及國民黨出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。