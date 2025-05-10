投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項 與藍保持開放心胸

民眾黨主席黃國昌今天上午到汐止中正市場送康乃馨，向走訪攤商向民眾致意，被問到會不會投入2026年新北市長選戰或者和國民黨合作？黃國昌說，2026年必須要把自己做好準備，讓自己成為最好的選項，至於和其在野黨彼此之間的競合協調，都保持最開放的心胸。

針對新北市各區議員選舉的布局，黃國昌說，2026年對民眾黨來講，在新北市最重要的任務就是把優秀的人才在各個選區提好提滿，爭取選民的認同，也把台灣民眾黨的聲音能夠順利帶到新北市議會，幫所有新北市民發聲。

黃國昌表示，目前為止，民眾黨整個提名機制和作業都還沒有開始進行，但馬上會啟動2026年提名作業，汐止過去是他的選區，對於2026年布局，黨內人才濟濟，應該都會有很多人參與競爭，黨會在公平的機制下，把最優秀的人才提供給新北市民，成為議員後為市民爭取最好的服務。

被問到會不會投入2026年新北市長選戰，或者和國民黨合作？黃國昌表示，新北市本來就是他在民眾黨應該要負責的責任區，在2026年選舉之前如何擴大服務量能，一直是他努力的方向。