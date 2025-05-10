談教宗良十四世兩岸立場 陳建仁：他內斂寡言難判斷

教宗方濟各離世，他生前被認為帶有親中立場，一直希望造訪中國未果。新教宗良十四世為首位美國籍教宗，各界從有限資訊中，試圖分析他的政治立場。前副總統、中研院士陳建仁今天表示，新教宗以往「內斂寡言」，較不清楚他台、中、梵關係看法，不過，台梵關係向來穩定，相信邦誼將會永固。

陳建仁出席活動時，被問及參加新任教宗就職典禮一事。他表示，梵蒂岡已選出新任教宗良十四世，將於5月18日正式就職，5月16日起接見代表團；我方代表團組成，目前外交部與總統府正積極籌劃，相信此行一定會向教宗致上最高敬意，並期待台梵關係更加鞏固，雙邊共同努力，促進自由民主，在人道救雲努力，共同維護普世價值。

梵蒂岡是台灣在歐洲唯一邦交國，良十四世當選後向聖伯多祿廣場群眾發表講話，呼籲全世界「搭起橋梁」，並為「所有人」實現和平。前駐教廷大使李世明日前指出，過去與良十四世互動時，對方很清楚「民主台灣」與「共產中國」的區別，這令他印象深刻，相信未來台梵關係會有更好發展。

陳建仁說，新教宗過去內斂寡言，自己不清楚對方對台中梵關係看法，但台梵關係一向蠻穩定，雙方均重視維護普世價值，相信邦誼將會永固，兩國共同努力，向世界散布自由、民主、法治及人道救援重要性，「台灣可以幫忙全世界。」

陳建仁多次與方濟各會面，曾被他任命為教廷宗座科學院士，也曾獲梵蒂岡冊封為聖大額我略教宗騎士團勳章爵士與耶路撒冷聖墓騎士。