卓內閣將滿週年 應對關稅戰勤跑產業自信政府判斷正確

賴政府上任將滿1週年，碰上美國總統川普推出對等關稅，由行政院長卓榮泰率領的行政團隊對外啟動談判，對內端出支持方案，並和總統賴清德帶頭跑產業之旅。卓榮泰說，政府在48小時內就提出產業支持方案，應該是世界各國最快，顯示政府判斷方向正確。

卓內閣上任將滿一週年，因應美國對等關稅新政的大挑戰，對外談判及對內支持方案皆有進展。美國總統川普在台灣時間4月3日凌晨宣布對等關稅新政，4月4日下午，卓榮泰在行政院舉行記者會，端出產業支持方案。

卓榮泰接受中央社專訪時表示，政府在48小時之內就提出新台幣880億元的產業支持方案，現在來看應該是世界各國最快，而能這麼快提出，就顯示政府過去判斷方向正確。

支持方案提出後，為了解是否合乎業者需求、穩定業者對美國新政的焦慮，賴總統與卓榮泰率領財經部會首長大陣仗跑起產業傾聽之旅，賴總統接連與台中機械器具業者、嘉義養殖產業業者、台南傳統產業業者、基隆大武崙產業園區業者、新北產業園區業者座談；卓榮泰則赴桃園、彰化、高雄、屏東、新北等地，傾聽水五金、汽車零件、旅行箱業者、農漁產品等業者心聲。

520前夕，每場都滿場的產業之旅暫歇，卓榮泰專訪時細數，短短幾天見到了水五金、手工具、工具機、遊艇、汽車零件、旅行箱業者、農漁產品、毛豆業者等，總結業者都關注的3件事情是：一，政府在川普關稅新政情況下，究竟能提供產業界何種協助；二，能否提供令人安心的金融支持；三，多數業者都反映盼電價別漲，避免同時受到電價與關稅的雙重衝擊。

對於業者的反應，卓榮泰舉例，毛豆業者發現也在政府支持方案範圍時，談話顯得有點激動，認為連毛豆這種相較小的產業都有被關照到，整體產業照顧勢必方方面面都會周全。

他表示，外界原先批評880億元的產業支持方案是大撒幣，後來又認為應該要加碼，政府則是全面考量國家財政能力、農工產業界調適能力、業者心聲，以及談判進度後，提出規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。

他說，特別條例將產業支持方案增加匡列至930億元、國土韌性1500億元、社會支持1670億元，細項來看包含撥補台電1000億元、健保200億元、勞保100億元，用於安定就業150億元、農業協助180億元等，金融支持、提高競爭力也都涵蓋在內。

卓榮泰提到，特別條例是因應國際情勢所提，但細看內涵，包含透過撥補台電、支持產業、照顧弱勢、推動老宅延壽、強化國軍基礎設施、加強海洋立體化偵蒐能力等，可說都與國內產業直接相關，也擴大內需、照顧民生、增強經濟安全，期盼立院能支持政府充分照顧各領域。

歷經2018年首次美中貿易戰、2020年疫情衝擊，台灣貿易政策從過去「西進」、逐漸轉往「南向」、「北合」，此次對等關稅的情勢變化，跨過太平洋「東拓」則成為關注焦點。談到政府目前的產業布局，卓榮泰說，賴總統一直強調立足台灣、布局全球、行銷全世界，此次變局則將「加強美國」帶了進來，但美國也不會是台灣唯一市場，而是到美國設廠的以美國為市場，根留台灣的部分則要著重非美市場，降低關稅衝擊。

他說，政府與台積電等其他產業都談過，一定會協助業者海外布局，但關鍵領先的製程要根留台灣，「這才是他們的實力」，透過業者根留台灣，用台灣Plus的方式，避免讓台灣產業空洞化，

卓榮泰也對台灣投資環境有自信，他表示，台灣是業者熟悉投資的地方，加上行政效率、勞工配合度、成本支應等都是其他地方無法企及的。