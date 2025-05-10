獨／ 蘇巧慧腹背受敵 傳向賴清德告御狀反遭訓...辦公室否認

本報今獨家報導「新北宣講派系讓蘇巧慧難堪？搶市長、立委交棒暗潮洶湧」，顯示立委蘇巧慧在黨內壓力倍增，黨內傳出4月2日蘇因此不滿向民進黨主席賴清德告狀，反遭賴清德訓斥。

據傳，330新北黨部主辦的人民是頭家活動，因動員人數不佳，行政院長卓榮泰上台時台下已經空一大片，引發中央黨部不滿。4月2日民進黨中常會當天蘇巧慧因為長期被議員李宇翔猛烈攻擊，因此向賴清德告狀，表達自己在地方上的困難。

而在場人士除了賴清德總統，還包括副秘書長何博文（湧言會）、新北民進黨團總召廖宜琨（英系）及蘇巧慧。據了解賴清德並未針對李宇翔與蘇巧慧之間的恩怨情仇表達意見，反而批評330當天動員情形不佳，使蘇巧慧遭總統訓斥。

針對此事，廖宜琨及議員卓冠廷等人都表示沒有聽說，但也有黨內人士表示確有此事，4月7日因此黨部再度召開會議布達，蘇巧慧下令各地方議員要全力支持民團的大罷免行動。

對此蘇巧慧辦公室表示一切都是無稽之談，並表示蘇巧慧地方黨部主委的身分，並不需要就地方議員李宇翔對自己的不滿，向賴清德表達委屈。