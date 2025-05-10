最近一週立委網路聲量TOP 5揭曉！他聲量最高但負面聲量也高

罷免成為政治攻防的延長賽，不是在選舉期間，政治人物卻得再一次面對投票的壓力與檢驗。罷免聲勢升高，不只考驗政治人物的地方經營能力，也反映社會氛圍與政黨動員力的真實較量。

根據《網路溫度計DailyView》最新立委口碑榜近一週（時間：2025/5/2～2025/5/8）排名，發現前五名中的三位區域立委皆陷入罷免危機，另兩位不分區立委則是位居立法院黨團要職，五位立委總聲量雖然高，但各自的負面聲量比例皆超過60%。民眾黨不分區立委黃國昌以總聲量超過12萬筆高居第一，負面聲量比例73%。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，黃國昌立委身兼民眾黨主席，本身火力又強，登上第一名不意外。

國民黨區域立委傅崐萁總聲量位居第二，負面聲量比例66%；國民黨區域立委徐巧芯總聲量位列第三，負面聲量比例61%；民進黨區域立委吳思瑤總聲量排第四名，負面聲量比例70%；國民黨不分區立委韓國瑜總聲量位居第五，負面聲量比例64%。賴祥蔚分析，榜單總聲量前三名主要都是跟綠營激烈交鋒的立委，第四名則是經常代表綠營發言的立委，同時也是藍營想罷免的對象，所以從對手陣營獲得許多批評、負面的聲量。

黃國昌遭爆乘坐機車連續違規 受訪時語氣強硬惹議

總聲量排名前五名中，黃國昌、吳思瑤以及傅崐萁各自的負面聲量比例更是超越65%，其中黃國昌的負面聲量高峰，來自於他受訪時語氣強硬的回應。他日前帶領黨公職參加白沙屯媽祖繞境，卻被爆出所乘坐的機車疑似有連續違規，包括跨越雙黃線、逆向行駛與闖紅燈等情況。4日受訪時，記者詢問騎機車相關違規是否屬實，黃國昌當場轉頭反問：「是誰說我騎機車？」語氣引發關注。當記者進一步說明是指出他所乘機車有違規行為時，黃國昌則未再回應，引發不少網友熱議與批評，「對與不對，自有公理，不要動不動就發脾氣」。

吳思瑤、傅崐萁面臨罷免危機 負面聲量來自罷免團體

吳思瑤的負面聲量高峰，來自於罷免吳思瑤團體公布連署點的貼文，不少網友留言表示，「罷掉吳思瑤很關鍵」、「淘汰爛綠委大家加油」、「刪除吳思瑤」。而傅崐萁負面聲量主因也來自罷免團體，以及管家李慶隆涉入競選小物賄選案，遭台北地檢署通緝，網友認為，「反共罷免」、「前科累累」。

目前罷傅團體已二階送件，罷瑤團體則持續二階收連署書中，不少人關心何時將進行罷免投票，中選會主委李進勇7日表示，預計最快在7月上旬。但國民黨力推兩項反戒嚴以及反廢死公投，希望將公投綁大選，李進勇則表示，他實在沒辦法預料，只能提到委員會討論決定。罷免風暴可能影響地方政治氣氛與政黨動員力的下一步布局，對於被罷免者而言，是警訊也是抉擇，《網路溫度計DailyView》持續追蹤最新進展。

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