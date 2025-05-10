美密西根州眾院決議挺台 雙方關係密上加密

民進黨3月30日在新北板橋第二運動場辦「人民是頭家」大罷免宣講，活動原為民進黨展現團結對抗反罷免攻勢的關鍵一役，卻因派系失和埋下政治風暴導火線。據了解，活動場地由正國會要角、黨秘書長林右昌主導敲定，動員工作則交由新北市黨部主委蘇巧慧負責。然而現場最終出現正國會議員未動員、需要舞台及帳棚擺設撐場面的情況，令蘇系極度不滿，黨內氣氛急遽緊張……

2025-05-10 08:00