在「還假於民」修法三讀通過後，國民黨、民眾黨立院黨團提案，因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案，昨天也在立法院順利付委審查，預計將和行政院版本在經濟委員會併案審查。藍白版本的特別條例和政院版最大差別在於，藍白均主張普發現金，國民黨提一萬元、民眾黨提六千元，政院版則無。

國民黨主席朱立倫說，接下來希望推動每位國民獲得一萬元補助，絕無灌水，國民黨與民為本，要真正和民眾站在一起。

國民黨團書記長王鴻薇表示，在對等關稅衝擊下，考量未來電價調漲及勞工無薪風險，普發現金可強化消費韌性，四口之家可領四萬元，有助刺激消費、振興經濟。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白一次性「撒幣紅包」對經濟發展沒太大幫助，反而將排擠其他預算，誰能承擔這樣的後果？