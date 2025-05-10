快訊

傅崐萁管家李慶隆訊問3小時 100萬交保實施電子腳環科技監控

聽新聞
0:00 / 0:00

「希特勒說」延燒 蔣萬安譏綠雙標

聯合報／ 記者楊正海游明煌邱書昱林佳彣葉德正王千豪／連線報導
台北市長蔣萬安昨在北市議會直言朱立倫「希特勒說」不恰當」，但民進黨政治人物也應被同樣標準檢視。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安昨在北市議會直言朱立倫「希特勒說」不恰當」，但民進黨政治人物也應被同樣標準檢視。記者林俊良／攝影

國民黨主席朱立倫希特勒比喻賴清德總統，德國在台協會稱對朱言行感到深切的失望與憂慮。北市民進黨議員昨輪番質詢市長蔣萬安，蔣直言「我認為並不恰當」，但他也質疑過去高雄市長陳其邁、民進黨立委王義川也講過類似的言論，綠營當時都沒異議。

朱立倫表示，他本意是指賴清德若持續消滅在野黨、走向獨裁，就有這樣的疑慮。他說，希特勒、法西斯納粹是人類史上最凶殘的獨裁者、侵略者，譴責立場不變。但用這個名詞形容某些獨裁者或侵略者的行為，美國正副總統川普與范斯、到陳其邁都用過。

國民黨立委謝龍介聲援朱立倫，指民進黨挾國家公器，出口轉內銷，想要擴大追殺效果，國民黨已打赤腳，沒有什麼好怕的。

「希特勒說」昨延燒到北市議會，民進黨議員林亮君問蔣萬安，北市在歐洲有五個姐妹市，過去都曾被納粹占領，日後若被問到該怎麼回答？蔣一直說不分藍綠，但有沒有踩到紅線，不是誰說了算，使用納粹符號、希特勒類比政治事件，全世界只有德國、以色列說了算。

蔣萬安反問高雄市長陳其邁也曾以希特勒罵前行政院長江宜樺，「妳覺得陳市長的言論如何？恰當還不恰當？你又不敢講。」他強調，檢視言論要不分藍綠，要檢視朱立倫的言論，講過類似言論的陳其邁、王義川也要檢視，要有一致的標準。

新北市長侯友宜表示，歷史事件的傷痛與教訓要永遠記得，言論要接受檢驗，不同的聲音要互相尊重，但不希望國內外政治影響賽事。

希特勒 朱立倫

延伸閱讀

北捷文湖線一年異常23件 蔣萬安：系統全面檢視

影／「納粹說」綠能藍不能? 蔣萬安簡舒培議場互嗆

影／蔣萬安、簡舒培因「希特勒」又大戰 互相咆哮到議長喊停

綠營逼問蔣萬安納粹、希特勒 藍營嘆：搞不清楚邏輯

相關新聞

「對外跪拜 對內砍殺」 朱立倫再轟賴清德獨裁

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員偽造文書案，國民黨市黨部前主委吳國勝被羈押，黨中央昨任命同遭連署罷免的藍委林沛祥接...

普發現金 付委審查

在「還假於民」修法三讀通過後，國民黨、民眾黨立院黨團提案，因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案，昨天也在立法院順...

「希特勒說」延燒 蔣萬安譏綠雙標

國民黨主席朱立倫以希特勒比喻賴清德總統，德國在台協會稱對朱言行感到深切的失望與憂慮。北市民進黨議員昨輪番質詢市長蔣萬安，...

啟程訪歐 蔡英文：傳達台灣會繼續與民主盟友合作

前總統蔡英文今晚啟程前往歐洲，出訪立陶宛與丹麥。蔡英文在臉書表示，此行目的很簡單，希望能傳達台灣會繼續與民主盟友合作、共...

影／深化民主合作 蔡英文今晚啟程前往立陶宛與丹麥

前總統蔡英文展開對立陶宛與丹麥的訪問行程，此行將強化台灣與歐洲民主國家的連結，深化國際合作。晚間9時蔡英文在隨扈的陪同下...

「艱苦人條款」三讀 劉世芳：將配合督促地方落實執行

立法院會今三讀修正通過殯葬管理條例第21條之1條文，中低收入戶使用火化場、骨灰存放設施等公立殯葬設施，免收使用管理相關費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。