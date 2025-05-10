「對外跪拜 對內砍殺」 朱立倫再轟賴清德獨裁

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員偽造文書案，國民黨市黨部前主委吳國勝被羈押，黨中央昨任命同遭連署罷免的藍委林沛祥接任。黨主席朱立倫說，賴清德總統對外只會跪、只會拜、只會送；對內不斷地殺、不斷地砍、不斷地關押，這就是獨裁者賴清德。

原本獲卅萬元交保的吳國勝，被控交保期間與未曝光的共犯、證人接觸，違反法官裁定禁止接見、通信及受授物件規定，加上共犯指證吳為主導者，前晚被羈押。截至昨天有四人被羈押、九人交保。

朱立倫昨出席林沛祥布達時痛批賴清德總統是獨裁者，用司法打壓在野黨，國民黨各地黨部「辦藍不辦綠」，基隆也是一樣，就是要恐嚇、消滅在野黨。

「我要幫民眾黨柯前主席講一些話」，朱立倫說，柯文哲被關押八個多月，現在仍無具體事證，還圍繞著政治獻金是不是賄款，過去有這樣的情況嗎？這樣的態度民眾可以接受嗎？

檢調曾透露本案「不排除往上發展」；民進黨市議員鄭文婷昨天揭露市長謝國樑曾參加二月市黨部舉行的「以罷制罷」會議，質疑謝下「指導棋」。謝國樑坦承曾列席，他說如果司法單位要問，會說明清楚。

檢調偵辦罷免立委連署偽造案，台南地檢署日前依偽造文書等罪起訴台南市黨部副主委莊占魁等十一人。身兼南市黨部主委的國民黨立委謝龍介表示，民進黨是否隱藏了一個大陰謀，要把國民黨逼到是一個破壞顛覆民主秩序的政黨，最後就符合憲法上的解散政黨，解散政黨是民進黨的終極手段。

民進黨發言人吳崢表示，國民黨違法事件頻傳，不知悔改，國民黨主席朱立倫要負最大責任。