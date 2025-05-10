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賴總統恭賀教宗 盼深化台梵邦誼

聯合報／ 記者周佑政林琮恩／台北報導

教廷八日選出羅馬天主教會第二六七任教宗良十四世。總統府表示，賴清德總統代表我國政府、人民及我天主教社群，向教宗良十四世表達誠摯祝賀，並期待未來與教宗良十四世續攜手在人道援助等領域深化合作，共同捍衛宗教自由的普世價值，進一步拓展並深化台梵邦誼。梵蒂岡九日宣布，良十四世正式就職的彌撒預定十八日周日舉行。

總統府說，賴總統於獲悉教宗良十四世當選後，已第一時間指示我駐教廷大使館轉致賀電。賴總統於賀電中代表我國政府、人民及我天主教會向教宗良十四世表達誠摯祝賀，確信教宗良十四世淵博的智慧之光，將持續指引天主教會及全球十四億信徒，並強調台灣期盼與教廷繼續攜手合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛及人性尊嚴。總統府指出，今年是台梵建交八十三周年，我國將持續與教廷推動各項交流合作，進一步加強雙邊關係，與教廷共同為世界做出更多貢獻。

前副總統陳建仁九日表示，希望教廷能邀總統、副總統或外交部長前往觀禮。

陳建仁曾被前任教宗方濟各任命為教廷宗座科學院士，也曾獲冊封為梵蒂岡宗座大額我略爵士、耶路撒冷聖墓騎士團騎士，日前擔任總統特使，參與方濟各葬禮。

陳建仁九日出席活動時表示，新任教宗就職典禮時間緊迫，很希望梵蒂岡邀請我國總統、副總統或外交部長觀禮，但一切由外交部與教廷外交部協調。

教宗 教廷 良十四世

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