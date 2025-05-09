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啟程訪歐 蔡英文：傳達台灣會繼續與民主盟友合作

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文（圖）展開對立陶宛與丹麥的訪問行程，此行將強化台灣與歐洲民主國家的連結，深化國際合作。晚間蔡英文在隨扈的陪同下從桃園機場第一航廈公務門進入，並前往貴賓室休息，之後搭乘中華航空CI61航班飛往德國法蘭克福。記者季相儒／攝影
前總統蔡英文（圖）展開對立陶宛與丹麥的訪問行程，此行將強化台灣與歐洲民主國家的連結，深化國際合作。晚間蔡英文在隨扈的陪同下從桃園機場第一航廈公務門進入，並前往貴賓室休息，之後搭乘中華航空CI61航班飛往德國法蘭克福。記者季相儒／攝影

前總統蔡英文今晚啟程前往歐洲，出訪立陶宛與丹麥。蔡英文在臉書表示，此行目的很簡單，希望能傳達台灣會繼續與民主盟友合作、共同確保區域的安全穩定；讓歐洲的好朋友能對台灣有更深的認識，也讓台歐關係能更加緊密。

蔡英文表示，訪立陶宛的期間，除了拜會立陶宛的好朋友，她也將於維爾紐斯大學發表演說，並與前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）進行對談。

蔡英文說，接著，她會應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）的邀請，前往丹麥哥本哈根出席第八屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說。

蔡英文說，此行歐洲，她的目的很簡單，就是希望能傳達台灣會繼續與民主盟友合作、共同確保區域的安全穩定，也期盼在台灣與歐洲共同努力下，繼續成為經濟韌性的國際夥伴。

蔡英文表示，更重要的是，她會把台灣人民對自由、民主的堅持，台灣人對守護家園的堅定，帶到國際上分享給所有關注台灣的好朋友，讓台灣繼續走向世界、站穩腳步。

朋友 立陶宛 蔡英文

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