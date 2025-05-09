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影／深化民主合作 蔡英文今晚啟程前往立陶宛與丹麥

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
前總統蔡英文（圖）展開對立陶宛與丹麥的訪問行程，此行將強化台灣與歐洲民主國家的連結，深化國際合作。晚間蔡英文在隨扈的陪同下從桃園機場第一航廈公務門進入，並前往貴賓室休息，之後搭乘中華航空CI61航班飛往德國法蘭克福。記者季相儒／攝影
前總統蔡英文（圖）展開對立陶宛與丹麥的訪問行程，此行將強化台灣與歐洲民主國家的連結，深化國際合作。晚間蔡英文在隨扈的陪同下從桃園機場第一航廈公務門進入，並前往貴賓室休息，之後搭乘中華航空CI61航班飛往德國法蘭克福。記者季相儒／攝影

前總統蔡英文展開對立陶宛與丹麥的訪問行程，此行將強化台灣與歐洲民主國家的連結，深化國際合作。晚間9時蔡英文在隨扈的陪同下從桃園機場第一航廈公務門進入，並前往貴賓室休息，之後搭乘中華航空CI61航班飛往德國法蘭克福。

蔡英文將於立陶宛首都維爾紐斯，應前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）邀請發表公開演說，並與葛寶思凱德進行對談，分享民主發展的經驗與挑戰。她亦將拜會立陶宛政界、學術界與民間友人，進一步促進雙邊交流。

蔡英文辦公室表示，立陶宛是台灣在歐洲的重要理念夥伴，雙方共享民主、自由與人權等核心價值。蔡英文此行將展現深化合作的決心，期盼在彼此攜手努力下，進一步強化民主韌性與經濟夥伴關係。

結束立陶宛行程後，蔡英文將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，前往丹麥哥本哈根，出席第八屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）。她將在5月13日會議上發表演說，重申台灣與全球民主盟友合作的重要性，並感謝高峰會長年來對台灣民主的堅定支持。

「哥本哈根民主高峰會」訂於5月13日至14日舉行，匯聚來自全球的民主國家政要、科技界領袖、智庫學者、公民團體及香港民主運動人士，共同為捍衛自由與民主價值發聲。

前總統蔡英文（圖）展開對立陶宛與丹麥的訪問行程，此行將強化台灣與歐洲民主國家的連結，深化國際合作。晚間蔡英文在隨扈的陪同下從桃園機場第一航廈公務門進入，並前往貴賓室休息，之後搭乘中華航空CI61航班飛往德國法蘭克福。記者季相儒／攝影
前總統蔡英文（圖）展開對立陶宛與丹麥的訪問行程，此行將強化台灣與歐洲民主國家的連結，深化國際合作。晚間蔡英文在隨扈的陪同下從桃園機場第一航廈公務門進入，並前往貴賓室休息，之後搭乘中華航空CI61航班飛往德國法蘭克福。記者季相儒／攝影

桃園機場 立陶宛 蔡英文

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