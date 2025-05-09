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卓榮泰：三班護病比入法是既定目標 將循序漸進

中央社／ 台北9日電

三班護病比入法進度備受護理師關注，行政院長卓榮泰今天接受中央社專訪時表示，這是未來必須達到的目標，現在循序漸進，從獎勵個人與達標的醫院開始，等制度建置完成、健保財務更穩定、各方資源更充裕時，就可以形成法律保障。

行政院會去年通過「護理人力政策整備12項策略計畫」，三班護病比預計2年入法、4年達標。

5月12日國際護師節將至，卓榮泰今天接受中央社專訪時表示，現行護理師人數有19萬人，但還是不夠，未來除了衛福部已提出的「護理人力政策整備12項策略計畫」，在補充護理師人力方面，也要看能否讓有護理執照的其他人重返護理職場，政府須想辦法幫助這些人的家庭照顧工作；此外，還得落實考用合一政策，希望透過合理考試讓護理系相關畢業生進入職場、補充人力。

「減輕護理人員的工作量，給他們工作的尊重，那才是真正對護理人的照顧。」卓榮泰指出，配合衛福部提出的整備計畫，對三班護病比提供夜班護理師達標的醫院獎勵，使護理師除了薪資保障、職場優化外，對他們的工作尊重才會真實落實。

至於三班護病比2年入法目標是否會提前進行。卓榮泰說明，政府已逐步在實現，但像癌症新藥政策也沒有一步就達到新台幣百億元，三班護病比入法是未來必須達到的目標，現在循序漸進，先從獎勵個人與達標的醫院等方式開始，等制度建置完成、健保財務更穩定、各方資源更充裕時，就可以形成法律保障。

針對總統賴清德「健康台灣」目標，卓榮泰解釋，過去較少直接講到智慧醫療跟精準醫療，而智慧醫療可以增進效率，例如他先前去衛福部部立台北醫院，有個監測螢幕可以看到所有病房、急診狀況，且護理師都有1支手機安裝特定APP，能掌握病人身體情況等，不僅精準，護理師在醫院工作量會降低很多。

卓榮泰提到，所以他一直鼓勵要廣泛推動到其他醫院，可以全面展開智慧醫療。

精準醫療方面，卓榮泰指出，現在推動次世代數位醫療平台計畫，能建立電子病歷並交換內容，避免重複檢查並節省更多的人力與成本；精準醫療能建立一個主要的資料庫，並用在大腸癌、乳癌、肝癌等對民眾影響較大的癌症，協助早期發現與有效治療，而最終極目標是要建立本土的癌症基因圖譜資料庫。

卓榮泰強調，國家健保資料庫非常大，包括有30年的健保以及民眾健康資料，至於以後要怎麼運用，希望有機會向民眾展示，全力幫助民眾做精準醫療時，能開放健保資料庫，也會是本土癌症基因圖譜的資料庫，將來就可以在精準醫療中發揮較大效能。

健保 卓榮泰 護理師

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