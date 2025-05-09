駐瑞典代表出席台灣—北歐論壇 籲支持台灣參與WHA

駐瑞典代表谷瑞生應邀參加「台灣－北歐論壇」（Taiwan-Nordic Forum），呼籲理念相近國家正視與台灣的共享價值及共同利益，並於今年世界衛生大會（WHA）為台灣發聲爭取參與。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日至27日在瑞士日內瓦舉行。

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」（Institute forSecurity & Development Policy, ISDP）7日於瑞典「海事之家」（Sjöfartshuset）舉辦2025年「台灣—北歐論壇」，谷瑞生受邀出席，並以「台灣國際參與及台海安全」為題發表開幕演講。

論壇分為3個場次，討論主題分別為「因應地緣政治風險：加強供應鏈安全」、「危機準備：台灣與瑞典的全面防禦」及「台灣與北歐國家的民主韌性」。

谷瑞生與ISDP所長施萬通（Niklas Swanström）為本次論壇致開幕詞。施萬通表示，考慮民主國家面臨之各種混合式威脅，今年「台灣—北歐論壇」的選題不僅關鍵且極具討論價值。

谷瑞生表示，中國於4月初舉行圍台軍演，當時日本、美國、歐盟、英國、加拿大、德國、瑞典及紐西蘭都對此表達關切，或呼籲中國保持自制及以和平方式解決歧異。

谷瑞生強調，若中國試圖封鎖台灣，超過2兆美元（約新台幣60兆元）的全球經濟活動可能會受到干擾。台海的和平穩定及安全實為理念相近國家的共同利益。

他表示，全球超過700萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台灣雖被拒於世界衛生組織（WHO）之外，但卻第一個通報WHO示警COVID-19可能會「人傳人」。

谷瑞生強調，台灣已連續第7年在全球資料庫網站Numbeo公布的「醫療照護指數」位居全球第一，台灣因應COVID-19疫情的優異表現及健全的公衛體系值得許多國家學習借鏡。然而，台灣卻因政治因素而遭排除於WHA之外，導致台灣無法透過世界衛生組織的「全球流感監測和應對系統」（GISRS）、「全球冠狀病毒實驗室網絡」（CoViNet）及「全球數位健康認證網絡」（GDHCN）及時獲取疫病及健康標準驗證的資訊。

今年「台灣－北歐論壇」為駐瑞典代表處與安全與發展政策研究所合辦之第5屆論壇，與會講者包括來自台灣與瑞典各重要大學與研究機構的學者。

與會聽眾包括瑞典國會議員及理念相近國家駐瑞典使館人員，以及來自瑞典著名智庫瑞典國防研究院、斯德哥爾摩國際和平研究所、國際民主及選舉協助研究所及瑞典國家中國中心之研究員及分析師等約50餘人。