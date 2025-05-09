慶祝馬紹爾憲法日 蕭副總統盼深化兩國邦誼

副總統蕭美琴今天以錄影方式為「馬紹爾群島共和國46週年憲法日慶祝酒會」致詞，感謝總統海妮（Hilda C. Heine）及其政府長期支持台灣參與國際社會，並期盼未來持續深化兩國邦誼，成為太平洋地區合作共榮的典範。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統以英語透過錄影方式致詞，代表台灣人民與政府，以及總統賴清德，向馬紹爾群島的人民與政府致上最誠摯的祝賀。

蕭副總統表示，台馬兩國1998年建交的27年來，堅實互惠的邦誼日益穩固；在農業、醫療、基礎建設、糧食安全、能力建構、氣候變遷韌性，以及婦女賦權等領域的合作已有豐碩的成果，她也要向馬紹爾人民保證，台灣將秉持互惠精神，繼續與大家攜手合作。

蕭副總統強調，期盼台灣與馬紹爾群島的友誼在未來持續深化，此將成為太平洋地區合作共榮的典範，並祝馬紹爾群島「生日快樂」。