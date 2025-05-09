快訊

專訪／「最美士官長」變上市生技董座夫人 聞拼4胎嚇到不寒而慄

任天堂Switch 2台北體驗會7月5日登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

慶祝馬紹爾憲法日 蕭副總統盼深化兩國邦誼

中央社／ 台北9日電

副總統蕭美琴今天以錄影方式為「馬紹爾群島共和國46週年憲法日慶祝酒會」致詞，感謝總統海妮（Hilda C. Heine）及其政府長期支持台灣參與國際社會，並期盼未來持續深化兩國邦誼，成為太平洋地區合作共榮的典範。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統以英語透過錄影方式致詞，代表台灣人民與政府，以及總統賴清德，向馬紹爾群島的人民與政府致上最誠摯的祝賀。

蕭副總統表示，台馬兩國1998年建交的27年來，堅實互惠的邦誼日益穩固；在農業、醫療、基礎建設、糧食安全、能力建構、氣候變遷韌性，以及婦女賦權等領域的合作已有豐碩的成果，她也要向馬紹爾人民保證，台灣將秉持互惠精神，繼續與大家攜手合作。

蕭副總統強調，期盼台灣與馬紹爾群島的友誼在未來持續深化，此將成為太平洋地區合作共榮的典範，並祝馬紹爾群島「生日快樂」。

台灣人 蕭副總統 馬紹爾群島

延伸閱讀

民進黨反對還假於民 朱立倫：昔喊心裡最軟今全力杯葛

還假於民三讀通過 民眾黨團：勞工不再被逼做功德

美籍新教宗選出 各國祝賀 川普稱是我們國家莫大的榮幸

賴總統恭賀新教宗 願共同捍衛普世價值並深化台梵邦誼

相關新聞

「艱苦人條款」三讀 28萬中低收戶免收火化、骨灰存放費

朝野立委提案修殯葬管理條例第21條之1條文修正草案，擬將中低收入戶納入「艱苦人條款」適用對象，並授權地方政府針對家庭困頓...

稅法三讀「改一字」 賴士葆：增加發票中獎小確幸

立法院今天三讀「加值型及非加值型營業稅法第58條修正案」，將原法條「財政部得訂定統一發票給獎辦法，經費由全年營業稅收入總...

影／深化民主合作 蔡英文今晚啟程前往立陶宛與丹麥

前總統蔡英文展開對立陶宛與丹麥的訪問行程，此行將強化台灣與歐洲民主國家的連結，深化國際合作。晚間9時蔡英文在隨扈的陪同下...

「艱苦人條款」三讀 劉世芳：將配合督促地方落實執行

立法院會今三讀修正通過殯葬管理條例第21條之1條文，中低收入戶使用火化場、骨灰存放設施等公立殯葬設施，免收使用管理相關費...

外館批「納粹說」 朱立倫：譴責賴總統獨裁才是我的本意

國民黨主席朱立倫的「納粹說」，引發德國在台協會公開譴責，歐盟多國駐台單位也表達不滿，朱立倫今天出席國民黨基隆市黨部主委布...

艱苦人條款三讀 張嘉郡：盼弱勢有尊嚴走完最後一程

立法院今天三讀通過修正「殯葬管理條例」的「艱苦人條款」，讓中低收入戶也能免除使用公立火化場與納骨設施的費用。推動修法的國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。