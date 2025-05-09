慶祝馬紹爾憲法日 蕭副總統盼深化兩國邦誼
副總統蕭美琴今天以錄影方式為「馬紹爾群島共和國46週年憲法日慶祝酒會」致詞，感謝總統海妮（Hilda C. Heine）及其政府長期支持台灣參與國際社會，並期盼未來持續深化兩國邦誼，成為太平洋地區合作共榮的典範。
總統府發布新聞稿指出，蕭副總統以英語透過錄影方式致詞，代表台灣人民與政府，以及總統賴清德，向馬紹爾群島的人民與政府致上最誠摯的祝賀。
蕭副總統表示，台馬兩國1998年建交的27年來，堅實互惠的邦誼日益穩固；在農業、醫療、基礎建設、糧食安全、能力建構、氣候變遷韌性，以及婦女賦權等領域的合作已有豐碩的成果，她也要向馬紹爾人民保證，台灣將秉持互惠精神，繼續與大家攜手合作。
蕭副總統強調，期盼台灣與馬紹爾群島的友誼在未來持續深化，此將成為太平洋地區合作共榮的典範，並祝馬紹爾群島「生日快樂」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言