「艱苦人條款」三讀 劉世芳：將配合督促地方落實執行

立法院會今三讀修正通過殯葬管理條例第21條之1條文，中低收入戶使用火化場、骨灰存放設施等公立殯葬設施，免收使用管理相關費用。內政部長劉世芳表示，本次立院考量中低收入戶仍有經濟困難，需政府扶助，因此修法將其納入得免費使用對象，將配合督促地方政府落實執行。

劉世芳說，為照顧經濟弱勢族群，立法院先前於2017年三讀通過增訂殯葬管理條例第21條之1條文，明定低收入戶治喪得免費使用全國公立的火化場及骨灰（骸）存放設施。本次立法院考量中低收入戶仍有經濟困難，也需政府給予扶助，因此修法將其納入得免費使用的對象，以減輕治喪費用負擔。

劉世芳表示，另公立殯葬設施經營管理，屬於各地方政府的權責，而免費使用相關的規範及標準，也須依據各地方政府訂定的自治法規辦理。未來內政部將督促各直轄市、縣（市）政府配合修訂相關自治法規，依法執行。

劉世芳指出，台灣現已邁入高齡化社會，殯葬議題漸受各界重視，內政部將持續檢討殯葬相關政策與法規，以因應社會變遷，滿足國人的治喪需求。