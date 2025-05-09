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卓榮泰：能源政策方向正確 盼立院支持撥補台電

中央社／ 台北9日電

在野黨批評政府能源政策錯誤，拒絕透過特別條例撥補台電新台幣1000億元。行政院長卓榮泰今天接受中央社專訪時強調，在國內外大廠都需要綠電的時候，政府二次能源轉型政策方向絕對沒有錯，也盼立院能支持撥補台電，藉以彌補過去虧損並穩定電價

行政院日前送出匡列4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1000億元預計用於撥補台電，但遭在野黨表態反對。

卓榮泰今天接受中央社專訪時指出，撥補台電主要是因為過去俄烏戰爭燃料快速上漲，台電已經虧損近3年，再者是台電長期補貼醫院、學校等民生用電，整體累積虧損已達4300億元左右，這次挹注台電1000億元，是為讓台電財政數字比較穩定，少支付一些利息，也能憑此在未來電價審議時，讓審議委員將台電結構安全穩定考量進去，建議不漲電價，讓產業別同時受到電價上漲跟關稅的雙重衝擊。

卓榮泰還說，台電也承諾，若獲得1000億元挹注，今年是不會調電價的，這個是很肯定的。

他說，外界反對撥補台電，通常都是因為認為政府能源政策錯誤，講白了就是希望政府繼續用核電，但大家也都不想將核廢料放在自家附近，這就是傳統核電會有的核廢料、核安與社會共識分歧問題。

卓榮泰說，核三廠二號機依法在17日除役，台灣將進入零核電時代，他明白立法院正研議修法，但未來若因修法真的重新啟動二號機，也得經過安全體檢才能運作，而若持續運作，核廢料也會增加，台灣是否用核電是可以討論的議題，但傳統核電會有的問題仍是難解議題。

他也提到，國內外大廠都需要綠電，總統賴清德推動二次能源轉型政策方向絕對沒有錯，期盼透過多元綠能、深度節能、先進儲能，以及強化電纜韌性，持續確保台灣穩定供電，也能穩健邁向淨零轉型目標，尤其綠能明年發展占比也將到20%，以氣換煤機組更是陸續更換當中，經濟部也已說明，台灣用電直到2032年皆是無虞。

台電 核電 電價

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