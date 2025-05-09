自用第二級電信器材輸入收費新規 立法院不予備查
立法院會今天決議，針對國家通訊傳播委員會（NCC）函為修正「電信管理業務規費收費標準第14條條文案附表9（修正後）電信管制射頻器材規費收費標準表」之「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，不予備查。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天2月公布第二級電信管制射頻器材輸入收費新規，不論件數，只要郵寄輸入就要收費新台幣750元，民怨四起，更被諷為「750元之亂」。
NCC後來決議暫緩，仍不為立委接受，將NCC函送立院的「電信管理業務規費收費標準第14條條文案」查照案，改爲審查案。
立法院交通委員會於4月2日審議本案，審查會最後決議，退回「電信管理業務規費收費標準第14條附表9（修正後）電信管制射頻器材規費收費標準表」之「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，不予備查，並應予更正。
立法院會依據交通委員會所提審查報告，針對「電信管理業務規費收費標準第14條附表9（修正後）電信管制射頻器材規費收費標準表」之「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，依立法院職權行使法第62條第1項，此部分決議不予備查。
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