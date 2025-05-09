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朱立倫提希特勒 卓榮泰：影響國家形象、非內政問題

中央社／ 台北9日電

國民黨主席朱立倫以希特勒比喻總統賴清德，並指外國政府不應干預各國內政。行政院長卓榮泰今天接受中央社專訪時說，這會影響國家的國際形象，且這不是台灣內政問題，而是台灣在野黨黨內問題，不要提升到國家層次。

朱立倫7日質疑賴總統對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事，引發包括德國、以色列等國駐台單位批評。德國在台協會表示，現在的台灣絕不能與國家社會主義暴政相比，呼籲國民黨避免不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。此聲明也被多個國外駐台辦事處轉發。

朱立倫8日再指出，國際社會應共同唾棄獨裁者，而不是要幫有可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，應該要站在堅守民主自由立場講話，外國政府不能成為迫害民主幫凶，更不應干預各國的內政。

卓榮泰今天接受中央社專訪表示，「這影響到國家在國際上的形象」，許多國外駐台機構對朱立倫談話，幾乎是很不客氣地指出這違反很多國際禁忌，且這也不是外國干預台灣內政，「這是一個黨內部的意見，絕對構不上內政，跟內政無關」。

卓榮泰說，雖然一個黨不是政府能管理的，但人民會以智慧與標準來看，當國家面臨關稅衝擊與世界保持最好關係，台灣如果能與全世界平穩從事各種貿易，有助台灣繼續保持科技業領先的關鍵地位與公平往來，政府一直在做這件事。

不過，卓榮泰指出，國內最主要在野黨竟用這麼輕率一句話、甘冒國際禁忌，講出非常不得體、不對的話，事後態度更讓國際社會看到，完全沒有要承認錯誤的感覺，這非常不好。

卓榮泰表示，希望如果有機會能向國際表達，「這不是台灣的內政問題，是一個台灣在野黨的黨內問題而已」，不要提升到國家層次，絕對沒有這個事。

卓榮泰 國民黨 朱立倫

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