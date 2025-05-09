痛罵辦藍不辦綠 朱立倫批賴清德獨裁用司法消滅在野黨

國民黨主席朱立倫今天下午3時出席國民黨基隆市黨部新主委林沛祥布達，原主委吳國勝涉入死亡連署遭收押。朱立倫痛批賴清德總統是獨裁者，用司法打壓在野黨，國民黨各地黨部「辦藍不辦綠」，基隆也是一樣，就是要恐嚇、消滅在野黨。

朱立倫說，中央到地方的民意代表誰都不能罵賴清德，賴清德是最偉大的、是先知、是偉人，賴所做的就是一個獨裁者、破壞台灣民主，甚至成為歷史的罪人，這不會是朱立倫個人這樣認為，還有很多民進黨的前輩也都認為賴清德快要毀掉台灣幾十年來難得的民主基礎，對外完全無能，對內又狠又殘，非常兇殘地對待在野黨。

朱立倫表示，對於一個獨裁者賴清德會想盡辦法消滅在野黨，他今天要幫民眾黨前主席柯文哲講一些話，至今柯文哲被關押8個多月，到現在仍無具體事證，還在圍繞著政治獻金是不是賄款？這樣的態度民眾可以接受嗎？過去有這樣的情況嗎？

朱立倫痛批賴清德用司法打壓在野黨，對於今天國民黨各地黨部「辦藍不辦綠」，基隆也是一樣，「你有針對綠營做這樣子嗎?沒有。」朱指，4年前罷免韓國瑜市長1400多份偽造連傳喚都沒有；去年罷謝國樑市長的假造案也沒有處理。

朱立倫說，吳宗憲委員講得最對，就是「小案大辦」，過去從沒有對偽造文書用這樣子辦，檢調所接到的命令就是不但要大辦而且要嚴辦，辦倒國民黨是他們最重要的目標，這就是今天的獨裁者賴清德的行徑。