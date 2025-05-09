立院三讀修正律師法 增法務部廢證書樣態

立法院會今天三讀修正通過「律師法」第9條條文，增訂法務部廢止律師證書的行為態樣，包括曾受律師法所定除名處分、曾任法官及檢察官而依法官法受免除法官等。

立法院司法及法制委員會今年1月審查行政院與民進黨立委林宜瑾、吳沛憶所提律師法第9條條文修正草案。法務部當時所提書面報告，指這次修法原因，在於法務部核准發給律師證書後，領有律師證書者於未加入律師公會時，若其有犯罪行為經法院判決一年以上有期徒刑確定，因其非執業律師，現難由律師懲戒委員會處理。

三讀條文明定，法務部核准發給律師證書後，如果律師「於未加入律師公會時之行為，有第5條第1項第1款或第8款情形之一」，包括違法執行律師業務、有損司法廉潔性或律師職務獨立性之行為，且情節重大；受監護或輔助宣告，尚未撤銷等，法務部應廢止其律師證書，而且如果有這樣的情形，法務部應徵詢全國律師聯合會的意見。