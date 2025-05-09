賴清德、郭智輝、邱泰源同場出席生策會年會 無互動
總統賴清德今天下午出席由社團法人國家生技醫療產業策進會舉辦的「2025生策年會」，包括生策會創辦人王金平、生策會會長翁啓惠、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源等人都到場。經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源日前都遭媒體點名恐被撤換，總統賴清德今天與郭、邱兩人同場，但三個人之間互動並不多，僅被觀察到有低頭交談幾句話而已。
國家生技醫療產業策進會今天下午召開年會，總統賴清德表示，台灣在全球邁入AI科技時代的關鍵時刻，只要持續透過法規與環境調整，放寬募資與投資限制，以及完備生技園區聚落，強化人才培育與場域試驗，「相信生醫產業不僅僅可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，也必定能夠成為台灣另一座護國神山。」
賴清德表示，生策會創立以來，創辦人王金平、會長翁啟惠，以及歷任幹部都積極努力搭建政府與產業之間的橋樑，並啟動醫療科技與生技三大領域整合，意義非凡。
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