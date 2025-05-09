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影／朱立倫：賴清德追殺在野黨宛如獨裁者

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）今天佈達基隆市黨部主委，由立委林沛祥（左）接下重任，朱立倫再次抨擊賴清德總統對在野黨的追殺造成寒蟬效應，就是獨裁者要消滅在野黨。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今天佈達基隆市黨部主委，由立委林沛祥（左）接下重任，朱立倫再次抨擊賴清德總統對在野黨的追殺造成寒蟬效應，就是獨裁者要消滅在野黨。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫今天再次澄清希特勒比喻賴清德總統的說法，包括美國總統川普、副總統范斯、高雄市長陳其邁都用過希特勒來形容獨裁者，對於賴清德對前民眾黨主席柯文哲的關押到對國民黨各縣市偽造文書的小案大辦作法，這樣追殺在野黨就是獨裁者的做法。

朱立倫表示，柯文哲已經被關押8個多月，到現在都找不出明確的證據，還環繞在爭辯政治獻金是否是賄款，而現在對各縣市國民黨部部大動作對偽造文書查案，相較4年前罷免前高雄市長韓國瑜的1千4百多份假造、1年前罷免基隆市長謝國樑的造假都沒有處理，現在有過半數的民調都認為是辦藍不辦綠，這樣民眾可以接受嗎？這不是獨裁者要恐嚇消滅在野黨嗎？賴清德對外只會跪、舔、送，對內只會殺、砍、關押、用恐嚇的方式造成寒蟬效應，這就是獨裁者的行徑。

國民黨主席朱立倫（右）今天佈達基隆市黨部主委，由立委林沛祥（左）接下重任，朱立倫再次抨擊賴清德總統對在野黨的追殺造成寒蟬效應，就是獨裁者要消滅在野黨。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今天佈達基隆市黨部主委，由立委林沛祥（左）接下重任，朱立倫再次抨擊賴清德總統對在野黨的追殺造成寒蟬效應，就是獨裁者要消滅在野黨。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今天佈達基隆市黨部主委，由立委林沛祥（中）接下重任，朱立倫再次抨擊賴清德總統對在野黨的追殺造成寒蟬效應，就是獨裁者要消滅在野黨。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今天佈達基隆市黨部主委，由立委林沛祥（中）接下重任，朱立倫再次抨擊賴清德總統對在野黨的追殺造成寒蟬效應，就是獨裁者要消滅在野黨。記者潘俊宏／攝影

國民黨 賴清德

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