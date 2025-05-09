快訊

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

鋒面逼近！18縣市大雨特報 大雷雨狂炸這五地

稅法三讀「改一字」 賴士葆：增加發票中獎小確幸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立院三讀「改一字」，國民黨立委賴士葆表示，這將增加發票中獎小確幸。圖／聯合報系資料照片
立院三讀「改一字」，國民黨立委賴士葆表示，這將增加發票中獎小確幸。圖／聯合報系資料照片

立法院今天三讀「加值型及非加值型營業稅法第58條修正案」，將原法條「財政部得訂定統一發票給獎辦法，經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應」，當中的「得」字改為「應」。

該案提案立委賴士葆表示，財政部每年超徵營業稅非常多，卻未明定必須編入經費，使老百姓少掉上億次的中獎機會，為此他提案修法，增加百姓發票對獎的小確幸

賴士葆說明，為防止逃漏、控制稅源及促進推行統一發票，原法條為財政部「得」訂定統一發票給獎辦法，經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，由於歷來認為該預算非屬法律義務支出，所以均未依全年營業稅預算數編足3%。

賴士葆指出，然而過去3年營業稅超徵非常多，經統計105年來營業稅實徵淨額應提列數與預算數編列比較，累計差額達236億元未列入統一發票獎金，直接剝奪民眾高達1億1800萬次的200元中獎機會，所以他提案修正為財政部「應」訂定統一發票給獎辦法，增加民眾統一發票兌獎的小確幸。

小確幸 統一發票 賴士葆

延伸閱讀

談記者會表現 楊金龍：口才不好 沒有說謊

影／二階罷免連署收件破175% 徐巧芯反擊「我一定會贏」

險直球對決！罷5藍委全送件 蔣萬安相隔一樓霸氣回這句

指萊豬進口僅象徵邊境抽檢 賴士葆：敷衍塞責

相關新聞

影／蔣萬安、簡舒培因「希特勒」又大戰 互相咆哮到議長喊停

國民黨主席朱立倫「希特勒說」燒入北市議會，民進黨議員簡舒培接連逼問蔣萬安態度，若世壯運國家抗議怎辦？蔣萬安高分貝回擊批簡...

釐清修憲訴法有無瑕疵 憲法法庭512公開說明會…出席名單出爐

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等5...

世壯運551名大陸選手參賽 議員揭僅193人來台審核通過

雙北世壯運下周登場，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告籌辦與行銷成果。國民黨北市議員秦慧珠指出，大陸選手551人，目前移民署...

立院三讀電業法修正案 台電維持現行經營型態不分拆

立法院院會今天三讀電業法部分條文修正案，台電公司維持現行經營型態不分拆，並納管併網型儲能及需量反應，設立具獨立性電力交易...

立院三讀修正律師法 增法務部廢證書樣態

立法院會今天三讀修正通過「律師法」第9條條文，增訂法務部廢止律師證書的行為態樣，包括曾受律師法所定除名處分、曾任法官及檢...

賴清德、郭智輝、邱泰源同場出席生策會年會 無互動

總統賴清德今天下午出席由社團法人國家生技醫療產業策進會舉辦的「2025生策年會」，包括生策會創辦人王金平、生策會會長翁啓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。