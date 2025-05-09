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前立委赴中交流 原民會：台灣原住民族非炎黃子孫

中央社／ 台北9日電

媒體報導，國民黨前原民立委孔文吉日前赴中交流，活動會場掛著「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」標語原民會今天嚴正聲明，台灣原住民族屬於南島語系民族，絕非炎黃子孫。

自由時報報導，雲南民族大學舉辦「七彩雲南、相約台灣」文化活動，邀請孔文吉及原住民團體赴中交流，現場布置著「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」標語。

原住民族委員會今天透過新聞稿聲明，台灣原住民族屬於南島語系民族，絕非炎黃子孫，也不屬於所謂的「中華民族」，更非中國政府刻意定義的少數民族。

原民會也強調，原住民族的身分及文化有其獨立性，絕不容許任何形式的政治操作與統戰樣板化。

原民會說明，依據考古及語言學研究，台灣原住民族與南島語族有深厚的歷史與文化連結，並非漢藏語系民族，更與中國主張的「同宗同祖」無任何關聯。

原民會強調，原住民族不是政治工具，任何交流應建立在尊嚴與對等的基礎上，而非被強加特定政治敘事。

原民會表示，台灣原住民族的身分不僅展現對土地的根源，更象徵民主、多元文化與族群平等的價值，尊重兩岸原住民族間基於對等原則的文化交流，但嚴厲譴責任何個人或團體迎合中國政府政治操作，成為統戰樣板，影響台灣原住民族的主體性與國際形象。

原民會也嚴正呼籲，任何赴中國參與交流活動者，應保持高度警覺，確保不被中國政府利用，違背台灣民主與原住民族尊嚴的立場。

原住民族 原民會 標語

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