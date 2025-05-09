莊瑞雄賣鬼頭刀助漁民 賣菜郎韓國瑜提江湖三把刀相挺

正值國產鬼頭刀洄游東部海域的高峰期，為避免美國關稅，衝擊漁民生計，民進黨立委莊瑞雄與陳瑩將國產海味端進國會。立法院長韓國瑜也到場力挺，並說先前聽過江湖三把刀「檳榔刀、閹豬刀、剃頭刀」，但今又聽到鬼頭刀。韓強調，政治可以吵架，但漁民的生活、收入才是真正重要。

農業部與漁業署今攜手台東新港區漁會、屏東東港區漁會、宜蘭蘇澳區漁會，在立法院康園廣場辦拓銷活動，活動現場端出鬼頭刀魚丸湯、鬼頭刀香腸、炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀水餃等多道創意料理，吸引韓國瑜、跨黨派數10名立委到場力挺，現場香氣四溢。

莊瑞雄表示，鬼頭刀不只是出口明星，更是東部漁民賴以為生的重要漁獲，今能把這海味帶進立法院，盼讓更多人認識背後的漁業文化與漁民辛勞。」針對美國加徵關稅，莊瑞雄也提出三大因應策略，包括增加出口補助並拓展多元市場，降低對單一市場依賴；補助冷鏈設施升級與加工加值，強化產地即戰力；強化國內通路與餐飲合作，讓漁產品「在地生產，全民享用」。

韓國瑜也以金句力挺，「政治可以吵架，但漁民的生活、收入才是真正重要」，台灣每年捕撈的鬼頭刀約3000公噸，占全球產量一成，是極具競爭力的海洋資源，鬼頭刀不僅營養價值高，更是原住民眼中的「神明之魚」。

韓國瑜指出，台灣雖以高科技聞名，但全國真正投入高科技產業者不到一成，「農民、漁民、基層勞工，才是國家的根本。」韓提醒，政府與社會應關注在地農漁民的處境，也呼籲民眾在美國加徵關稅的壓力下，更應力挺台灣海味。

農業部長陳駿季也說，台灣漁民年年穩定出口至美國，占比高達七成，並長期配合國際「漁業改進計畫（FIP）」取得出口資格，是全體漁民與漁會堅持品質的成果。