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韓國瑜籲外交部找醫療背景官員 卓榮泰盼先解凍預算

中央社／ 台北9日電

立法院韓國瑜今天向行政院長卓榮泰喊話，韓國醫療美容在亞洲稱霸，應是韓國影視太厲害，使得台灣在國際宣傳吃虧，並建議以後外交部次長要有衛生醫療背景，才能把台灣醫療推進全世界。

卓榮泰則回應，外交部出國費用被凍結滿多，只要立法院解凍，他馬上就可以請外交部去拓展國民大健康產業，請立法院再支持。

立法院厚生會今天舉行第33屆厚生會會長交接典禮，由現任會長、國民黨立委萬美玲，將印信交接給新任會長、民進黨立委蘇巧慧。交接典禮由韓國瑜擔任典禮監交人，卓榮泰則偕各部會官員到場觀禮。

韓國瑜致詞時表示，立法院厚生會由前立委黃明和所創，剛創立時厚生會一點都不重要，當時全台的焦點都在集思早餐會、新國民黨連線等，戲劇張力很大，民進黨當時則與國民黨有法案預算衝突，像在看好萊塢電影。

韓國瑜表示，但萬萬沒想到這些過去「俱往矣」，反而跟民眾健康、生命、尊嚴有關的厚生會存續下來。

話鋒一轉，韓國瑜表示，他看到韓國醫療美容在亞洲稱霸，讓他相當不服氣，為何這麼多病患要美容或治病是去首爾而不來台北，他思考許久，認為台灣的醫療水準一定超越韓國、絕對不輸日本，但韓國的影視太厲害，還結合醫療美容，使得台灣在國際宣傳吃大虧。

韓國瑜向在場的卓榮泰喊話，他鄭重建議，以後外交部次長要有衛生醫療背景，才能把台灣的醫療向全世界推進，走向國際舞台；若厚生會願意推此議題，讓外交與醫療像麻花一樣串在一起，不僅有利醫療宣傳，還有助於人道主義和觀光。

由於立法院議場仍有議事，韓國瑜在交接印信與合照後就先致意離開，並未待到卓榮泰發言。

後來卓榮泰致詞時，先回應韓國瑜的說法。他表示，其實不用等到以後外交部是否要找一位衛福人員來擔任次長，才能夠拓展，「只要你們（立法院）趕快把外交部的預算解凍就可以去」。

卓榮泰也說，外交部出國的費用被凍結滿多，只要解凍，他馬上就可以請外交部去拓展國民大健康產業，請立法院再支持。

外交部 立法院 韓國瑜

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