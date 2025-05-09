【重磅快評】驚爆剴剴案外聘督導 林月琴築得了防火牆？

男童剴剴遭虐死案將宣判，民進黨操作因地方政府無作為而導致悲劇慘生；不過媒體人爆料，原來綠委林月琴正是此案的外聘督導，若善盡職責，也許能救下剴剴，更有臉書社團影射林是社福惡霸，染指各種評鑑、委員會、督導及課程；結果民進黨全黨護一人，說外界指控沒天理，還要林月琴破涕為笑，林月琴真的還笑得出來？

有名嘴踢爆，指民進黨將剴剴案矛頭指向北市府社會局，應訪視而未訪視，所以未能及時挽救剴剴，但這項訪視業務是由「新北市大愛關懷協會」承辦，根據協會送交市府的計劃，依法外聘的督導是民進黨林月琴。名嘴並指控，林配合綠委吳思瑤霸佔發言台、加重兒虐刑責「零提案」，如果當初林有善盡職責，也許也能救下剴剴，但林竟恍若事不關己，自己裝好人。

剴剴案審理受社會關注，連日來國民法庭攻防吸引不少眼球，關心此案的群眾明天還要上凱道遊行。民進黨從自始即藉此案大力操作，頻頻究責台北市府，綠委林月琴、北市議員洪婉臻日前還開記者會批台北市長蔣萬安說要站第一線卻都退到最後一位，沒想到林月琴竟被爆料是外部督導，對民進黨的後座力的確不小。

林月琴未否認長期受邀擔任外聘督導，範圍蓋北部等縣市，但她僅提供專業意見，並不涉及機構的內部營運與管理事務。她於2023年2月24日、5月29日、8月10日、12月26日參與會議，剴剴案爆發後第3天才列入議程，當時她首次得知消息，提供意見包括配合司法調查，不可隱匿，移出另一名收托兒童，呼籲外界「不要以政治話術消費一條已逝的生命」。

林月琴以剴剴案爆發後第3天才知情為自己堆砌一道防火牆，如果可以止血，今天民進黨立院黨團甲動也不必為她演出這場一蹩腳的戲碼。一早多名綠委在議場前守候，吳思瑤與林月琴向媒體主動說明此事，吳思瑤講話時，站在一旁的林月琴多次拭淚，民進黨立法院黨團總召柯建銘扮起暖男，三度呼籲林「破涕為笑好不好」，並請在場的綠委范雲站出來相挺。搞了半天，好像林月琴才是剴剴案受傷最深的人。

但林月琴真的那麼無辜嗎？1994年為紀念在健康幼稚園火燒車事件喪生的老師林靖娟，受難者家屬以及社會熱心人士共同發起成立了靖娟基金會，林月琴擔任執行長，她更出任臺灣少年權益與福利促進聯盟理事長、社工師公會理事長，對於兒少事件的關注又豈能在剴剴遇害後第三天才起算？

更何況，林月琴平日的「業務」範圍及北台灣，外聘督導一次6000元，保母訓練每小時講師費2000元，放眼社福界，誰有如此待遇？剴剴案所屬的新北市大愛關懷協會長年在她的督導之列，怎麼可以說開會前三天發生的事不算數？何況她除了擔任外聘督導，還是社工師公會理事長，根本離不開兒少業務，又要如何與剴剴案切割？督導費、講師費又領得心安嗎？

如果林月琴擔任外聘督導盡心盡職，剴剴案的「檢視訪員紀錄」、「確認保護案件處理情形」，一個環節也沒疏漏，或許真能防止悲劇的發生；如果林月琴肯多花一點心思緊盯輔導管理流程討論及工作團隊團體動力協助等，確實外部督導，說不定還真能阻止劉姓保母暴行。

結果，林月琴除了領出席費，什麼實事也沒做，出事了卻衝到第一線指責、甩鍋他人，還對兒盟趕盡殺絕，即使今天民進黨團提出所謂「精進兒少保護5大政策改革方向」，怎麼看都像是啃完血饅頭的馬後砲。