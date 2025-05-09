新教宗良十四世當選 賴總統表達祝賀

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

教廷8日順利選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世（Pope Leo XIV），總統賴清德9日代表我國政府、人民及我天主教社群，向教宗良十四世表達誠摯祝賀，並期待未來與教宗良十四世續攜手在人道援助等領域深化合作，共同捍衛宗教自由的普世價值，進一步拓展並深化台梵邦誼。

賴總統於獲悉教宗良十四世當選後，已第一時間指示我駐教廷大使館轉致賀電。賴總統於賀電中代表我國政府、人民及我天主教會向教宗良十四世表達誠摯祝賀，確信教宗良十四世淵博的智慧之光，將持續指引天主教會及全球14億信徒，並強調台灣期盼與教廷繼續攜手合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛及人性尊嚴。

總統府指出，今年是台梵建交83週年，邦誼深厚，雙方共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值，交流密切。我國將持續與教廷推動各項交流合作，進一步加強雙邊關係，與教廷共同為世界做出更多貢獻。

此外，賴總統也於社群平台X以英文道賀，全文如下：

On behalf of Taiwan's government & people, I sincerely congratulate Pope Leo XIV and wish His Holiness wisdom and grace in his new mission. We look forward to building on our diplomatic ties with the Holy See, 83 years strong, to advance peace, justice, solidarity & benevolence.

人權 教宗 社群

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