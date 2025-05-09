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朱立倫納粹說惹議 侯友宜：發言要彼此尊重並受檢驗

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天受訪談朱立倫納粹說法。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天受訪談朱立倫納粹說法。記者葉德正／攝影

國民黨主席朱立倫批評賴清德總統對在野黨作為如納粹，引發熱議。新北市長侯友宜今天表示，台灣是一個民主、多元的社會，有很多不同聲音，每個人物發言過程大家要彼此互相尊重、理解，也要接受檢驗，現階段最重要還是要回歸經濟，如關稅、瘦肉精等。

新北市長侯友宜今天到新北市議會專案報告世壯運，事前被問到朱立倫納粹說法一事。

侯友宜表示，台灣是一個民主、多元的社會，有很多不同聲音，每個人物發言過程大家要彼此互相尊重理解，現階段最重要還是要回歸經濟問題，如關稅問題、以及瘦肉精問題，很多的議題都是人民最關心的。

侯友宜說，他在這裡還是再三的呼籲，回到民生、經濟議題上，政治的一些言論，相信都要接受檢驗，不一樣的聲音，我們都互相尊重。

侯友宜

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