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確定了！ 今年起教師節、光復節、行憲節、小年夜、勞動節全民放假

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確定了 今年起教師節、光復節、行憲節、小年夜、勞動節全民放假

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今三讀通過修正紀念日及節日實施條例。記者曾吉松/攝影
立法院今三讀通過修正紀念日及節日實施條例。記者曾吉松/攝影

立法院上演朝野表決戰，國民黨本會期力推還假於民，今將紀念日及節日實施條例草案排入議程。藍白人數優勢下，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，相當於今年起依序9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假。

國民黨推動「紀念日及節日實施條例」草案立法，立法院內政委員會3月31日審竣，為加速推動還假於民，國民黨立委、內政委員會召委牛煦庭先內部整合5天放假日，分別為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。

三讀通過條文規定，紀念日名稱及日期包括中華民國開國紀念日1月1日；和平紀念日2月28日；國父逝世紀念日3月12日；反侵略日3月14日；民族平等紀念日3月21日；革命先烈紀念日3月29日；言論自由日4月7日；原住民族抵抗日6月26日；解嚴紀念日7月15日；原住民族日8月1日；終戰紀念日8月15日；八二三紀念日8月23日。

另還有國家防災日9月21日；孔子誕辰紀念日9月28日；國慶日10月10日；台灣聯合國日10月24日；台灣光復曁金門古寧頭大捷紀念日10月25日；國父誕辰紀念日11月12日；行憲紀念日12月25日；全國客家日12月28日。

條文規定，可放假一日的紀念日除了原先的元旦、和平紀念日、除夕、初一、初二、初三、兒童節、清明節、端午節、中秋節、國慶日外，另增孔子誕辰紀念日、台灣光復曁金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節改為全國放假。

國民黨立委王育敏表示，還事於民就是最重要訴求，前總統蔡英文曾說勞工是心中最軟一塊，但工時卻越來越長，排名更是全球第六、亞洲第二，要照顧勞工不要只是嘴巴說說。

國民黨立委李彥秀說，台灣長期被批評過勞之島，提還假於民跟罷免無關，政府過去強調過去是經濟最好二十年，僅是數字帳面好，勞工卻沒有感受到成果。民眾黨立委張啓楷說，要用降低工時來作為今年母親節最好禮物。

民進黨立委張宏陸表示，內政委員會討論很久但沒有共識，送協商也是好幾個版本，委員會沒有共識包括紀念日有哪些、有哪些要放假？大家都想法不同，台灣是多元社會，每個族群都必須受到重視。

三讀條文規定，立法院三讀後，總統府公布立即實施。

原住民族 國民黨 立法院

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