德州眾議院通過友台決議文 林佳龍盼台美深化產業合作

外交部長林佳龍正率團訪問美國德州，台北時間5月9日上午4時應德州眾議長Dustin Burrows之邀前往德州眾議院，代表台灣接受眾議院通過的友台決議文，林佳龍並感謝該決議支持德州政府深化與台灣的夥伴關係，並鼓勵各級機構與台灣城市締結姊妹市協議。美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）親赴德州陪同林佳龍一行，訪團並會晤德州州務卿Jane Nelson、德州參議員Carol Alvarado與眾議員陳筱玲（Angie Chen Button）等人。

林佳龍指出，德州眾議院通過的這項友台決議肯定台灣在民主與經濟發展上的成就，也認可台灣在智慧機械、物聯網、生物科技、能源技術、國防、半導體與循環經濟等領域，已成為美國推動經濟合作的可信賴夥伴。林佳龍特別向提出決議案的陳筱玲眾議員與所有共同提案人致謝，感謝所有眾議員對台灣的支持，他也表示，當站上主席台，逐一接受議員們的祝賀時，「心中充滿感動與感謝」。

林佳龍提到，去年德州州長艾伯特（Greg Abbott）訪台，宣布設立「德州駐台辦事處」，這是德州在墨西哥以外唯一設立的海外辦事機構，充分彰顯對台灣的高度重視。此行訪團獲得德州州務卿Jane Nelson熱情接待、德州參議員Carol Alvarado與眾議員陳筱玲也在議事繁忙之際特別撥空會晤，林佳龍表示，無論在議會或政壇，都能深刻感受到美國與德州各界對台灣的誠摯歡迎與深化雙邊關係的高度期待。

林佳龍隨後出席由德州總商會與我國駐休士頓辦事處共同舉辦的歡迎酒會，感謝商會熱情接待來訪的電電公會與國經協會產業代表。林佳龍致詞時表示，盼未來持續擴大台美雙向投資，促進經濟關係更加繁榮、更具韌性。

與德州總商會執行長Glenn Hamer的交流中，林佳龍強調，台灣與德州早已是彼此不可或缺的夥伴，尤其德州在美國科技創新與新創產業具有舉足輕重的地位。林佳龍鼓勵台灣企業積極運用德州在科技、資金與人才方面的優勢，把握AI與機器人等前瞻產業的發展機會，攜手鞏固台美在全球科技鏈中的領先地位。

此外，林佳龍並與台灣產業界代表一同參訪德州大學奧斯汀分校，對該校在AI領域的科研能量與人才培育模式留下深刻印象。林佳龍期盼，台美未來能在AI領域攜手合作，培育更多專業人才，強化雙方在全球科技領域的競爭力。