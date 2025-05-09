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賴清德520周年前夕 民眾黨團批：無感施政、政策跳票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統520就職滿一周年前夕，民眾黨立院黨團今舉行記者會，檢視其執政績效，由黨團總召黃國昌、幹事長陳昭姿、立委劉書彬等指賴政府無感施政，多項政策跳票。圖／民眾黨團提供
賴清德總統520就職滿一周年前夕，民眾黨立院黨團今舉行記者會，檢視其執政績效，由黨團總召黃國昌、幹事長陳昭姿、立委劉書彬等指賴政府無感施政，多項政策跳票。圖／民眾黨團提供

賴清德總統520就職滿一周年前夕，民眾黨立院黨團今舉行記者會，檢視其執政績效，由黨團總召黃國昌、幹事長陳昭姿、立委劉書彬等指賴政府無感施政，多項政策跳票。

陳昭姿表示，賴清德總統選前承諾要將健保平均點值提升至1.1元，但去年立法院在審「健保法」第62條時，政府卻喊沒錢，衛福部長邱泰源估算，按照國民黨版本提高到0.95到1元，需要編要700億，若要提升到賴總統承諾的1.1元，則要1000億。結果衛福部編列總預算只編331億，當中更有跟點值無關的項目，讓外界看不出任何兌現承諾的可能性。

陳昭姿指出，醫護人員血汗問題也未有解決，民眾黨已提出三班護病比入法的修法；賴清德選前提出百億癌症新藥基金，也大打折大跳票。台灣健康投資不足，許多確定療效跟安全性的癌藥都不能完整給付，還獨創許多「限制少數指用者、限制時間、限制療程數」等不人道方式，導致許多病友根本無法獲得使用新藥。

陳昭姿憂心，許多知名藥品退出台灣市場，甚至連生理食鹽水在去年也大缺貨，衛福部次長林靜儀買了兩倍價、沒有許可證的生理食鹽水，去年花了4億買生理食鹽水、今年又編11億，已經準備好管理不善，再次跳票嗎？

陳昭姿指出，「落實醫療分級」也跳票，台灣人口僅需12家醫療中心，現在卻搞出27家，變相鼓勵民眾通通往大醫院跑。針對本周有3批澳洲進口豬肉均被檢出萊克多巴胺，她質詢衛福部長邱泰源，答案卻是「澳洲豬肉沒有查廠」，現在面臨關稅談判，執政黨有辦法跟美國談判說「美豬進口要查廠，澳洲不用嗎?」

劉書彬聚焦於學童的營養午餐與食安，表示「營養午餐法」一再延宕，從2023年說要研議、2024年1月時任教育部長潘文忠說本會期通過，到2024年2月民眾黨舉辦公聽會，確立法案照顧的對象將上調至高中，接著教育部承諾要送草案到行政院，到現在2025年了，立法院要審的法案版本仍「獨缺院版」，政策完全停擺。

劉書彬批評，賴總統選前高喊要推反霸凌機制，修改「學生輔導法」，但賴執政一年多來卻只看到主管機關一再護航隱匿。針對職場霸凌，政府是反霸凌，還是帶頭霸凌？例如去年10月海科館館長陳素芬霸凌案，僅處分只記一大過，免除主管職務，調查過程不透明；勞動部北分署前署長謝宜容霸凌案，懲處不明，賴政府的吹哨者保護機制毫無作為，政府示範反霸凌現在霸凌卻成常態，受害者只能被迫離開職場。

劉書彬強調，賴總統在反霸凌的政見上提到要跨部會整合、建構平台接住受害者，但是仔細看政府的作為根本缺乏整合性架構，沒有負責推動的機關，「職業安全衛生法」也無推動修法。

職場霸凌 豬肉 陳昭姿

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