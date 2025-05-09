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守護兒少 時力籲強化保母查詢平台功能與資訊揭露

中央社／ 台北9日電

各界關注法院審理「剴剴案」進度及相關兒少權益制度改革。時代力量黨主席王婉諭今天呼籲，衛生福利部應全面強化居家托育人員（保母）查詢平台的功能與資訊揭露，也希望朝野黨團盡速通過兒童托育服務法草案。

王婉諭與時代力量議題發展專員蔡欣樺等人今天在立法院群賢樓門口召開記者會，提出上述主張。

蔡欣樺表示，針對「剴剴案」凸顯托育制度缺失，時力已於公共政策網路參與平台提出「保母查詢平台6大改革建議」，盼提升家長查找保母的便利與安全，呼籲民眾一同連署。

王婉諭說，面對制度問題，時力發起「JOIN公共政策網路參與平台連署」，希望衛生福利部全面強化居家托育人員（保母）查詢平台的功能與資訊揭露。

王婉諭質疑，該平台目前存在多項問題，包括缺乏保母托育年資與服務紀錄、無在職訓練或進修資訊、無政府訪視結果與家長回饋等，因此她提出6大改革方針，包括提升搜尋功能、完善托育履歷、揭露托育環境資訊、公開訪視與裁罰資料、建立回饋機制及樹立優質保母指標。

另外，行政院會8日通過兒童托育服務法草案，將0歲至2歲托育規範單獨立法，未來托育機構應保存錄影30天等。王婉諭呼籲，朝野黨團盡速排審兒童托育服務法草案，且盡速三讀通過，保障接受托育兒童的權益。

保母 托育 王婉諭

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