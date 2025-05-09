賴總統恭賀新教宗 願共同捍衛普世價值並深化台梵邦誼

教廷8日選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世（Pope Leo XIV）。總統府今天表示，賴清德總統代表我國政府、人民及我天主教社群，向教宗良十四世表達誠摯祝賀，並期待未來與教宗良十四世續攜手在人道援助等領域深化合作，共同捍衛宗教自由的普世價值，進一步拓展並深化台梵邦誼。

總統府表示，賴總統於獲悉教宗良十四世當選後，已第一時間指示我駐教廷大使館轉致賀電。賴總統於賀電中代表我國政府、人民及我天主教會向教宗良十四世表達誠摯祝賀，確信教宗良十四世淵博的智慧之光，將持續指引天主教會及全球14億信徒，並強調台灣期盼與教廷繼續攜手合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛及人性尊嚴。

總統府指出，今年是台梵建交83周年，邦誼深厚，雙方共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值，交流密切。我國將持續與教廷推動各項交流合作，進一步加強雙邊關係，與教廷共同為世界做出更多貢獻。