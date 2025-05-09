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世壯運551名大陸選手參賽 議員揭僅193人來台審核通過

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會專案報告世壯運籌辦與行銷成果，國民黨北市議員秦慧珠提及大陸選手來台審查，僅193人通過。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會專案報告世壯運籌辦與行銷成果，國民黨北市議員秦慧珠提及大陸選手來台審查，僅193人通過。記者林佳彣／攝影

雙北世壯運下周登場，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告籌辦與行銷成果。國民黨北市議員秦慧珠指出，大陸選手551人，目前移民署審核通過僅193人，如果其他人還不能來，市府要賠償他們相關損失？蔣萬安回應有向移民署表達盼加速審查。

秦慧珠質詢，距離世壯運開幕不到幾天，卻有很多問題。世壯運首度在台灣舉辦，蔣萬安也喊出台北市要做運動之都，讓運動選手不分年齡，目前報名107個國家包括港澳地區，哪個國家、地區的人參加世壯運最困難？

蔣萬安說，107個國家，總共2萬5000人，國內1萬多、國外6000多。最困難是對岸的選手，他們入境的手續確實比其他國家選手要繁複，共有500多位。至於可來人數？蔣坦言，確切數字不清楚，有些正在審查中，190多個人已經確定可以來。 

秦慧珠指出，大陸地區551個人報名，可是目前為止，真正提交資料僅453人、占82%。正式提交的申請人中，市府上傳移民署359人、占79%，移民署審核通過僅193人，其他166人不知道何時通過。

她提到，市府還有94人資料還沒上傳，她現場秀出手上大陸選手寫給她的陳情信，稱渴望參加比賽，也報名、訂機票、飯店，迄今仍無法拿到入境資料。如果還不能來，市政府要賠償他們這些損失？也希望市府能否針對大陸地區選手專案處理，每天盯進度。

蔣萬安回應，選手的文件要齊全，北市就會上傳移民署，也會跟移民署說，希望加速審查，他們也願意加速審議過程。若不能來台，世壯運執委會執行長林哲宏則說報名費會退回給他們。

移民署 蔣萬安

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