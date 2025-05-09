綠營逼問蔣萬安納粹、希特勒 藍營嘆：搞不清楚邏輯

台北市長蔣萬安今天早上赴北市議會專案報告。不少民進黨議員紛紛拿國民黨主席朱立倫的「納粹」說質詢，北市議員詹為元在質詢時藉機抒發，川普、賀錦麗也曾將納粹類比，卻不見德國駐美大使館批評；不支持獨裁還要被攻擊，再扯到北市市政、世壯運，搞不清楚邏輯。

民進黨北市議員簡舒培質詢時提到納粹案，且在結束質詢時間後，仍與蔣萬安持續針對「納粹事件」唇槍舌戰，北市議會議長戴錫欽主持會議，喊了兩次「時間已到，有需要再進行第二輪質詢。」並請下一組質詢的國民黨北市議員詹為元質詢時，簡和蔣仍未停止，占據20多秒時間。

詹為元表示，剛剛很多議員質詢討論到德國，不清楚德國事情和台北市政有什麼關係，但很多人問那他也有些想法。市長舉例到陳其邁市長、立委王義川都曾拿過希特勒、納粹類比。

他說，那如果民進黨覺得國民黨主席朱立倫這樣類比賴清德要道歉的話，當然是不是同樣標準，請問民進黨朋友在哪裡？這是第一個疑問。

詹為元也說，2024年美國總統選舉時，時任候選人的川普指責拜登政府納粹蓋世太保一樣，而候選人賀錦麗批評川普要向希特勒一樣的法西斯主義者，就他所知當時德國駐美大使館應該沒有任何批評。

他說，這次德國在台協會卻發文批評，卻不敢批評川普、賀錦麗？「可能原因是看我們太小？監督內政？覺得在野黨不能說任何人像希特勒，希特勒是不能提的名詞？」

詹為元說，今天提這件事情是以史、以人為鏡，希望不要走向獨裁道路，而不是支持希特勒，不是支持獨裁，但不知道為什麼不支持這樣的方向，德國在台協會卻抨擊國民黨，執政黨不管是立委、民代，跟著在台協會一起攻擊國民黨，是挺希特勒、還是不支持獨裁。

他說，「我們不支持獨裁還要被攻擊，再把他扯到台北市政和世壯運，老實講搞不清楚邏輯。」