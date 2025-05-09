影／蔣萬安、簡舒培因「希特勒」又大戰 互相咆哮到議長喊停

國民黨主席朱立倫「希特勒說」燒入北市議會，民進黨議員簡舒培接連逼問蔣萬安態度，若世壯運國家抗議怎辦？蔣萬安高分貝回擊批簡舒培不敢檢視民進黨其他人，是「民進黨永遠雙標代表人」，兩人互相咆哮到議長戴錫欽出面喊停。

簡舒培指出，德國在台協會正式發文譴責朱立倫，有6個國家的在台協會全轉發該聲明，這些發文7個國家有485位參加世壯運，國民黨議員更直指德國在台協會干涉台灣內政、要把德國在台協會驅逐出境。請問蔣萬安身為台北市長、主辦單位、國民黨未來新星，這些世壯運選手要不要驅逐出境？蔣萬安強調，世壯運就是以運動為主。

簡舒培憂，這些國家會不會世壯運賽事正式抗議？蔣萬安重申，「我剛已經表達過我的立場，我的立場是堅定、一致。」簡說，「你的立場不重要。」接著雙方愈講愈大聲，各自表述。

蔣萬安反問簡舒培，她對於陳其邁、王義川發表這些言論，他們也是立法委員，也代表國家，請問她的態度是什麼？「我有我的態度，我表達，你沒有態度，你的態度是什麼？你不敢講你的態度，只敢檢視別人，不敢檢視黨內的人，永遠雙標，你的標準只敢檢視別人、不敢檢視你民進黨的人。」

簡舒培繼續多次追問，如果德國選手抗議，怎麼辦？更要蔣萬安不要比陳其邁，不要胡扯，批蔣根本就是胡說八道。蔣萬安重申，他的標準一致，一視同仁，反嗆簡對於陳其邁、王義川講納粹，不敢譴責、不敢講，只敢檢視別人，再一次雙標，永遠雙重標準。

簡舒培更諷，朱立倫現在的態度跟普丁、習近平一樣，普丁跟習近平就是把民主國家舉做是新納粹，朱跟普丁、習近平同一口徑，「你就是跟國民黨、朱立倫完全一模一樣。」

蔣萬安不滿，陳其邁跟王義川的態度跟誰一樣？是不是跟普丁、習近平一樣，但簡舒培不敢講，酸她永遠都不敢講，「妳就是民進黨永遠雙標的代表人，永遠只敢檢視國民黨、不敢檢視民進黨，妳胡說八道。」

眼見5分鐘質詢時間已到，兩人你一言我一句，吵得不可開交，議長戴錫欽趕緊提醒質詢時間已到，有需要再進行第二輪質詢，也請下一位議員詹為元質詢。

然而，雙方依然在氣頭上，戴錫欽再度提醒，有需要再進行第二輪質詢，尊重其他議員質詢的權益。